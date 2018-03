Dansk designer raser over H&M: I har kopieret mit design

Dansk designer anklager H&M for at have kopieret hendes bikini

Danske Sonja Davidsen, der sammen med tre andre skandinaver står bag undertøjsmærket OW Intimates, raser lige nu over H&M's nye bikini, som hun mener er en tro kopi af hendes design.

Hun har derfor taget fat i en advokat og har nu planer om at stævne H&M for at få bikinien fjernet.

- Vi har været i kontakt med en advokat, der netop nu kigger nærmere på sagen, og hvad mulighederne er for at stævne H&M, skriver Sonja Davidsen i et svar til Ekstra Bladet.

- Det er naturligvis et rygklap, når en af verdens største modevirksomheder kigger ens vej. Når det så er sagt, er mine specielle designs en stor del at OW Intimates brand og DNA. Vi eksporterer pt. til 19 lande og forhandles på nogle af de største webshops, og derfor er en masseproduceret kopi naturligvis problematisk, fortsætter hun.

OW Intimates er ellers en virksomhed i fuld fremgang - og det kommer især efter, at den kendte reality-stjernen Kylie Jenner sidste år lagde et billede op på instagram, hvor hun bar et af deres designs.

Men det har også været med til at åbne H&M's øjne for virksomheden, som de nu er blevet kopieret af tøj-giganten, mener Sonja Davidsen.

- Som resten af kollektionerne er designene en vigtig del af vores DNA. Derfor er det et problem, når de kopierer og masseproducerer produktet. Det er virkelig dovent, når designere i store virksomheder som H&M kun kopierer andre mærker i stedet for at skabe noget originalt selv, siger 22-årige Sonja Davidsen til det svenske medie, Nyheter 24, som også har dækket sagen.

H&M vil gerne i dialog

De har talt med H&M, som ikke mener, at de har kopieret noget.

I et svar til Nyheter 24 fortæller de, at de ikke ønsker at svare på, om de kendte til undertøjet fra OW Intimates i forvejen. Men de siger, at de er åbne overfor en dialog med virksomheden.

- Vi har ikke kopieret andres design, men gør brug af vores in-house designere til at skabe vore egne kollektioner. Trends er globale, og de samme tendenser kan forekomme samtidig og forskellige steder, hvor designere bliver inspireret af de samme ting. Vi foretrækker at have en dialog med OW Intimates fremfor igennem medierne.

Siden OW Intimates er blevet opmærksom på H&M's design, har de gjort det muligt for alle, der har købt H&M's bikini, at sende den ind til OW Intimates og få deres originale retur til halv pris.