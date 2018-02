Dansk direktør boede tre år i Sibirien: Sådan føles kulden

Sibirisk kulde rammer Danmark over weekenden. Tidligere pelsjæger, og nuværende direktør for Nationalmuseet, Rane Willerslev, har haft den bidende kulde helt tæt på kroppen

Det kan blive op mod minus 15 grader i den kommende uge.

Luften kommer direkte fra det iskolde Sibirien, hvor tidligere pelsjæger, og nuværende museumsdirektør hos Nationalmuseet, Rane Willerslev, har tilbragt tre år.

- Jeg har levet i den Sibiriske kulde i tre år, hvor der er minus 50 grader i de kolde måneder. Så jeg har i den grad mødt kulde. Men der hvor kulden stammer fra, er der ekstremt fastlandsklima, så der føles minus 55 grader ikke på samme måde som herhjemme. I Danmark har vi jo en ekstrem luftfugtighed. Det vil sige, at når den kommer ned hos os, bliver den unægteligt endnu værre, siger museumsdirektøren.

Du kan få en ordentlig snevasker

Når det bliver rigtig koldt, som i rigtig, rigtig koldt, så begynder man at få forfrysninger på udsatte områder af kroppen. Det er især i ansigtet, hvor små hvide pletter viser sig som førstegradsforfrysninger.

Det er også en af de ting, Rane Willerslev har været så heldig at få lov til at opleve i den ubarmhjertige ødemark.

- Jeg kan da huske, at en af mine jagtkammerater fik sådan en snebold i hovedet, og så begyndte han bare at stå og gnide det der issne helt sindssygt rundt i ansigtet på mig. Det gør man jo i forsøget på at sætte blodomløbet i gang, der hvor forfrysningen er, siger den tidligere pelsjæger.

Ude godt, men hjemme bedst

Det lyder jo ikke umiddelbart tillokkende med en vinterferie i Sibirien, men for Rane Willerslev endte det med at blive et skønt sted.

- Det er jo et ekstremt hårdt liv, det er et spændende liv, og det er på mange måder også et meget frit liv. Forstået på frihed, som at du er ude i en ødemark og kan gøre, hvad du vil, og der er ikke nogen, der står, og siger til dig, hvad du skal. Du lever fra hånden til munden, og det er der stor tilfredsstillelse i, siger museumsdirektøren

Og når man først har vænnet sig til kulden, så er det åbenbart heller ikke så slemt endda.

- Hvis det ikke er koldere end minus 50, så kan man faktisk godt klare det. Der hvor man mærker det allermest, er, hvis man ikke har pelshue på. I løbet af et halvt minut får du dundrende hovedpine, og det føles, som om dit hoved bliver presset sammen under et kæmpe tryk. Du kan ikke bevæge dig i et minut uden hue på, Siger Rane Willerslev.

Ferieparadiset du ikke vil hjem fra

Tidligere brugte Sovjetunionen regionen til deres politiske fængsler, men Rane endte med at holde af det. Men hvorfor forlod han så sådan et skønt sted som Sibirien?

- Jeg skulle jo hjem på et tidspunkt. Men når man har været et sted længe, så bliver det jo ens hjem. Jeg begyndte faktisk at blive bekymret for, om jeg overhovedet kunne finde tilbage i civilisationen. Jeg overvejede da også, om jeg bare skulle blive hængende, siger Museumsdirektøren.

Der er dog et kæmpe minus ved Sibirien, og det er ikke udelukkende det minus, der står på termometeret.

- Det er jo også et sindssygt hårdt liv. Gennemsnitslevealderen for mænd i de områder er jo på et par og halvtreds. Mange af dem dør jo voldelige døde. De går igennem isen, fryser ihjel eller bliver slået ihjel, siger Rane Willerslev

Rane Willerslev har været Museumsdirektør siden 1. juli 2017. Han har til opgave at ændre Nationalmuseets økonomi, så det rent faktisk bliver en overskudsforretning.