Dansk direktør flyver selv jetflyet

Hvis du booker en tur med det nye, danske flyselskab Great Dane Airlines, kan du meget vel komme ud og flyve med direktøren selv.

39-årige Thomas Hugo Møller er nemlig uddannet pilot, og han har ikke tænkt sig at overlade styrepinden helt til sine ansatte.

- Det kan jeg ikke undgå, det er for dyrt at lade være. Hvis en pilot er syg, så er de penge hurtigt tjent hjem, ved at jeg går i cockpittet frem for at aflyse, forklarer han.

Den flyvende direktør har på godt dansk krudt i røven. Han kan faktisk slet ikke lade være.

Da han var pilot, startede han i sin fritid et firma, der solgte hundemad.

- Jeg kedede jeg mig, når jeg havde fri, siger han og fortæller, at han netop har solgt dyrefoderbiksen for at kunne koncentrere sig fuldt ud om den nye virksomhed.

Far til seks

På trods af bibeskæftigelsen har Thomas også fået tid til motion af både den ene og den anden slags.

- Jeg har lavet seks børn, dog ikke med den samme kone, de holder kun til tre hver, griner han og understreger, at han er godt gift i dag.

Hans ældste barn er 16, mens de yngste er tvillinger på tre. Men selvom der sikkert er krudt i sådan en flok, skal de stå tidligt op for at følge med farmand.

- Jeg har løbet marathon 56 gange. Det er, når jeg løber, jeg får de gode ideer.

Flydirektører og naboer

Tanken om et flyselskab med base på Aalborg Lufthavn har spiret i vendelboen nogen tid, men for at løfte så stort et projekt skal der flere kloge hoveder til.

Thomas Hugo Møller behøvede ikke kigge langt efter en samarbejdspartner. De to stiftere bor på samme villavej i Hjørring og har børn på samme alder.

- Ideen opstod faktisk over hækken i børnehaven, siger 40-årige Duc Nguyen, der er uddannet økonom og altså nu også medstifter af og finansdirektør i et flyselskab.

40-årige Duc Nguyen fra Hjørring er finansdirektør og medstifter af Great Dane Airlines. (Foto: Ernst van Norde)

I børnehaven fangede piloten Thomas forretningsmanden Duc med sin ide om et nordjysk flyselskab. I ren Løvens Hule-stil sprang Duc på, og i sommer begyndte de så at arbejde seriøst på projektet.

- Det er ret smart at arbejde sammen med sin nabo, når man bruger så mange timer på det, siger Duc.

Dansk og dialekt

De er nu i gang med at ansætte piloter og stawardesser, som alle har en ting til fælles med stifterne.

- Vi får kun danske ansatte, men de er tosprogede. De taler dansk og nordjysk, siger direktøren, der heller ikke selv kan skjule, at han har rødder nord for Limfjorden.

Finansdirektøren Duc snakker også rungende nordjysk.

- Jeg er så nordjysk, som man kan være. Det er svært at løbe fra. Det er især i København, de lægger mærke til dialekten, siger han på - ja - nordjysk.

Men som navnet Duc Nguyen afslører, stammer han ikke helt fra Vendsyssel.

- Jeg kom som bådflygtning fra Vietnam i 1987. Vi kom til Hirtshals og der er jeg vokset op.

Den store dansker

Navnet Great Dane Airlines leder umiskendeligt tankerne hen på komedien Klovn Forever, hvor Casper Christensen giver den gas som the Great Dane - den store dansker - i Los Angeles og får Frank Hvam med ud for at købe en Grand Danois.

Det er dog et marketingsfirma, der har fundet på navnet, selvom direktøren selv har lidt til fælles med de gode herrer i Klovn.

- Der er ikke så meget Casper C. over det. Vi er bare stolte af Danmark og vil vise det frem, når vi flyver. Men jeg har faktisk selv en grand danois, afslører Thomas Hugo Møller.

Den hedder Eigil, er seks år og er blevet forment adgang i dag i lufthavnen. En stor hund med store poter og en stor snude medfører nemlig let noget gratværk. Og det duer ikke, når man er ulasteligt klædt i jakkesæt.

- Han har altså ikke fået lov at komme med, jeg vil hurtigt blive grattet til jo. Men jeg er virkelig et hundemenneske. Jeg har haft hund altid, fortæller den flyvende direktør.