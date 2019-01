Dansk duo midt i vanvids-ræs: Hører stemmer og ser mærkelige ting

Danskerne Mads Vangsø og Lasse Wulff Hansen fører stadigvæk vanvids-ræset Talisker Whisky Challenge, hvor de skal ro over Atlanten, men kræfterne er ved at være brugt op, og det mentale overskud er snart forsvundet.

Det fortæller den tidligere TV- og radiovært Mads Vangsø, da Ekstra Bladet fangede ham på en satellit-telefon på årets første dag.

- Vi har alt fået for lidt søvn hver dag i tre uger, og det tager på humøret. Man begynder at høre stemmer og se mærkelige ting, siger han.

Sådan foregår konkurrencen Der deltager i alt 27 robåde i konkurrencen, som begynder på La Gomera og og slutter ved målstregen godt 5000 kilometer tværs over Atlanten på Antigua i Caribien. Hvert hold dyster mod andre hold med tilsvarende antal roere. Mads Vangsø og Lasse Wulff Hansen kæmper således mod fire andre 'par' i deres kategori. Man kan være 1-5 deltagere på et hold. Du kan altid se stillingen på linket her. Vis mere Luk

Nytåret blev fejret med en tre-retters menu, som du kan se Mads Vangsø vise frem i videoen over artiklen, men selve fejringen var meget afdæmpet.

De to roere ønskede hinanden godt nytår, hvorefter den ene af dem roede videre, og den anden lagde sig til at sove.

- Vi drømmer afsindigt meget om natten hver især, jeg har vågnet nogle gange, hvor jeg tænkte, hvem fanden er det, der snakker? Der sker nogle skøre ting, fordi det er et skørt sted at sidde.

Men det er ikke kun to halv-gakkede danskere, der sidder midt på åbent hav. Det er også en duo, der arbejder hårdt for at komme i mål, og det kan mærkes på kroppen.

- Vi roer og roer, og vi kan se, at musklerne forsvinder. Man skulle tro, at musklerne bliver større, men det gør de ikke. Vi bliver slappere og slappere, fortæller Mads Vangsø.

I videoen over artiklen kan du se, hvad de danske vikinger spiste nytårsaften, når Mads Vangsø præsenterer en tre-retters menu, mens han også fortæller om, hvordan man bliver mere og mere mærkelig af at være midt ude på Atlanterhavet i så mange dage.

Heldigvis er danskerne ikke altid alene. Her kan du se øjeblikket, hvor Mads og Lasse fik besøg af en helt særlig gæst:

