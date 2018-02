Dansk ejendomsmægler forsøger at sælge møg i elendig stand: 'En absolut lorteejendom'

Mange er af den opfattelse, at man ikke skal tro på alt, hvad en ejendomsmægler fortæller.

Men når det gælder Danboligs salgsannonce for Trustrupvej 24 i Hundslund mellem Odder og Horsens, er det nok de færreste, som vil beskylde mægler Michael Haargaard for at overdrive. Faktisk rakkes ejendommen så massivt ned i annoncen, at man kan få det indtryk, at Danbolig Horsens forsøger at gøre alt for ikke at få solgt boligen.

Under overskriften 'vaskeægte møgejendom i elendig stand' forsøger Danbolig Horsens at gøre sit til at rakke boligen ned.

'Her får du nu en unik chance for at blive ejeren af en absolut lorteejendom, som overhovedet ikke er indflytningsklar. Ejendommen er faldefærdig og har bl.a. stået uden tag i over seks måneder, så der er fosset vand ind, og alt er rådnet', lyder det i annoncen.

'Det, der kendetegner denne unikke ejendom, er, at den overhovedet ikke er vedligeholdt, og der er gået all in på byggesjusk. Der er op til flere lækre detaljer såsom frit udsyn til stjernehimmel hele natten, da boligen ikke har noget tag!', lyder det videre i annoncen.

Boligen har stået uden tag i seks måneder, og det har gjort, at alt er rådnet indvendigt, skriver ejendomsmægleren i sin salgsannonce. Foto: Danbolig Horsens

Grunden er på godt 1500 kvm., og boligarealet er på 121 kvm. Det hele sælges for 298.000 kroner kontant.

Annoncen blev lagt på Danbolig Horsens hjemmeside onsdag formiddag. Og interessen har allerede været helt enorm, fortæller Michael Haargaard. Det skyldes uden tvivl den måde, som annoncen er skruet sammen, fortæller han.

- Det er for lige at prøve at gøre opmærksom på en ejendom på en anden måde, end vi plejer. Det er med et glimt i øjet. I bund og grund er der tale om en byggegrund, som vi er sat til at sælge. Nogen har forsøgt at renovere et hus på stedet. Det gik ikke. Og det afspejler prisen, siger Michael Haargaard til Ekstra Bladet.

- Den sjove vinkel i annoncen gør, at den kommer lidt længere rundt end ellers, siger han også.

Også på Facebook er annoncen blevet delt flittigt. Og den har fået mange kommentarer med på vejen fra folk, der har valgt at tagge præcis den, som de mener, der bør flytte ind.

Man skal smide 25.000 kroner i udbetaling for at få skødet og nøglerne. Eller også skal man lægge 298.000 kroner kontant. Foto: Danbolig Horsens

Michael Haargaard fortæller, at køberen vil få nogle venlige naboer, der glæder sig til, at huset bliver fjernet med en bulldozer og erstattet med et nyt.

- Det er et rigtigt dejligt område derude. Med supermange lækre huse. Jeg tror, grunden bliver solgt hurtigt, siger han til Ekstra Bladet.