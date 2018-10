Dansk ejendomsmatador lagt for had: - Nordeuropas værste shoppingcenter

Danske Henrik Nygaard Johansens infamøse shoppingcenter- og lejlighedskompleks har i lang tid været en torn i øjet for politikere på begge sider af midten i byrådet i Hamburg-kommunen Wandsbeker.

Igennem de seneste år har kommunen brugt op mod 370 millioner kroner på at renovere og byforny bydelen Steilshoop omkring Henrik Nygaard Johansens ejendom.

Målløse politikere

Lige så længe har lokalpolitikerne forsøgt at få danskeren til at renovere sin betonklods, der står som en fortabt nedrivnings klar mastodont i hjertet af bydelen.

- Steilshoop er et belastet boligområde, som vi (byrådet, red.) igennem årene har forsøgt at hæve og forbedre. Johansens shoppingcenter ligger som en naturlig livsnerve i midten af bydelen, men så længe han ikke renoverer og forbedre det, er det svært for alvor at hæve resten af området, siger Sandro Kappe, der sidder i byrådet for CDU til Ekstra Bladet.

Magtesløse

Men på trods af at partier på begge sider af midten i kommunen har et stærkt ønske om, at Henrik Nygaard Johansen renoverer sin bygning eller sælger den, er der ikke meget politikerne i realiteten kan stille op.

- Det er stort set umuligt at tvinge ejeren til at sælge bygningerne. Han er sikret af den private ejendomsret. Vi kan kun forsøge at ramme ham på pengepungen, siger Sandro Kappe, der derfor har stillet forslag om, at et offentligt sundhedscenter på 344 kvadratmeter, der lejer sig ind i en af Henrik Nygaard Johansens nærliggende bygninger, flytter så danskeren i det mindste ikke modtager leje for de kvadratmeter.