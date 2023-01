Dansk eks-direktør for Swedbank frifundet

Det er et år siden, at det svenske bagmandspoliti rejste tiltale mod danskeren. Nu er hun blevet frifundet

Danske Birgitte Bonnesen er blevet frikendt for anklagerne mod sig.

Sådan lyder afgørelsen i Tingretten (byretten, red.) i Stockholm, hvor sagen er blevet ført.

Her stod hun tiltalt for groft bedrageri, markedsmanipulation og uautoriseret videregivelse af insiderinformation.

Anklagemyndigheden gik fra sagens start efter en straf på mindst to års fængsel.

Uklart - men tilladt

Centralt for sagen var en række udtalelser fra Birgitte Bonnesen, som politiet mener var vildledende.

Om udtalelserne siger retspræsidenten, at udtalelserne var uklare, men inden for rimelighedens grænser.

Annonce:

'Retten har gennemgået samtlige udtalelser og er nået frem til, at det sagte har været inden for grænsen af ​​det tilladte, enten fordi udtalelserne har været korrekte i egentlig forstand, eller fordi de har manglet den nødvendige konkrethed,' lyder det fra Malou Lindblom i en pressemeddelelse, hvor hovedtrækkene i begrundelsen bliver udlagt.

Blev fyret

Det er et år siden, at det svenske bagmandspoliti rejste tiltalen mod Birgitte Bonnesen, og hun har siden nægtet sig skyldig.

Sagen opstod i kølvandet på hvidvaskskandalen i Danske Bank, hvor interessen for, om der var sket hvidvask i andre bankers filialer på Balkan, tog til.

Her sagde Birgitte Bonnesen i 2018 og 2019, at Swedbank havde styr på sin kontrol i forhold til at opdage hvidvask i bankens baltiske forretninger.

Men det, kunne SVT siden fortælle, passede ikke. I stedet havde der været en lang række mistænkelige transaktioner, berettede mediet.

Herefter blev hun fyret, ligesom hun måtte fratræde sin stilling som formand for brancheorganisationen Svenska Bankföreningen.

Retten i Stockholm vurderede dog, at hun ikke utvetydigt har sagt, at banken var helt fritaget for problemer.

For upræcist

Gennemgående for rettens afgørelse er, at Birgitte Bonnesen har været for uklar.

Annonce:

Det gælder også i forhold til et møde, der blev afholdt med bankens storejere. Her drejede tiltalen sig om, at hun delte intern viden, få dage før SVT udkom med sine afsløringer i programmet 'Uppdrag granskning'.

Den administrerende direktør har dog kun givet generel information om, hvad hun troede ville være programmets indhold. Det, der blev sagt på ejermødet, var ifølge landsretten for upræcist til at kunne betegnes som insideroplysninger. Anklageskriftet er derfor også i denne del efterladt uden godkendelse,' skriver retten i pressemeddelelsen.