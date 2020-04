Dansk ekspert om Trump: - Det er grotesk

At Trump melder ud, at det går godt på grund af en aggressiv bekæmpelsesstrategi mod corona, er grotesk, mener dansk ekspert

Man proklamerede, at man ville teste 20 millioner mennesker i USA for coronavirus. Ifølge CNN har man i skrivende stund kun rundet to millioner, og smittetallet bliver ved med at stige.

Lørdag rundede man 500.000 smittede med næsten 19.000 dødsfald til følge.

- Det er grotesk at høre Donald Trump sige, at på grund af deres aggressive bekæmpelse, så går det rigtig godt i USA, siger professor og virolog ved Københavns Universitet, Allan Randrup Thomsen, til Ekstra Bladet.

Professor og virolog ved Københavns Universitet, Allan Randrup Thomsen er ikke overrasket over situation i USA. Foto: Jonas Olufson

Forventet

Til trods for Trumps groteske ord er det forventet, at situationen i USA er, som den er.

- Det er forventet, som det har udviklet sig i USA, for der er rigtig mange mennesker i landet.

- Når vi har set, hvor alvorligt det er gået med Italien og Spanien, der kom sent i gang med bekæmpelsen af infektionen, kan det ikke overraske så meget, siger Allan Randrup Thomsen.

For sent

I modsætning til Danmark, der var tidligt ude med tiltag, har man anderledes set mere til fra sidelinjen i guds eget land.

- Er der nogen, der ikke har været aggressive, så er det jo de fleste amerikanske stater. Så har jeg ikke sagt for meget.

- Problemet er, at de er kommet alt for set i gang, og det er desværre konsekvenserne af det, vi ser nu, lyder vurderingen fra Allan Randrup Thomsen.

