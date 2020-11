Dansk ekspert om vaccine-nyt: Det her er det springende punkt

Næste skridt bliver at få masseproduceret vaccinen i så stort et antal, at den kan komme ud til befolkningen, fortæller virolog

De gode vaccinemeldinger vælter ind disse dage.

Senest har producenterne Pfizer og BioNTech fredag oplyst, at de omgående vil ansøge om at få deres vaccine godkendt af den amerikanske lægemiddelstyrelse, FDA.

Det sker, efter at Pfizer tidligere i november meddelte, at de havde produceret en vaccine, som i fase tre-forsøget har vist sig at have en effektivitet på 90 procent. Nu gælder det om at få produceret vacciner nok, lyder det fra en dansk ekspert.

Nok til dig og mig

Først når FDA har givet grønt lys, vil en begrænset gruppe af personer i højrisikogruppen som det første kunne få adgang til vaccinen, der skal gives over to omgange.

Men det vil minimum tage nogle uger at få en nødgodkendelse, som der er blevet søgt om hos de amerikanske og europæiske sundhedsmyndigheder.

Derfor går der en rum tid, før de første kan få glæde af vaccinen, vurderer Søren Riis Paludan, professor i virologi på Aarhus Universitet.

- Det er fremragende nyt, at de har så gode resultater, at de kan søge om tilladelse. Det springende punkt er så, hvornår de har produceret nok doser til, at der er noget til både dig og mig.

- Jeg tror, at vi vil se de første blive vaccineret om halvanden måned, men jeg ved ikke, hvornår det går fra, at de første bliver vaccineret, til at de fleste bliver vaccineret, siger Paludan.

EU har allerede bestilt 225 millioner doser af Pfizers vaccine.

- Og den er man allerede i gang med at masseproducere, fortæller Søren Riis Paludan til Ekstra Bladet.

De får først

I forskerkredse er der uenighed om, hvilke befolkningsgrupper der skal have vaccinen først. Nogle mener, at det er de unge, mens flertallet helst ser de gamle og folk i kritiske erhverv få vaccinen først.

- Der er to skoler. Den ene synes, at de er de ældre og de sårbare og sundhedspersonale. Det er de fleste af os, men der er også dem, der mener, at det skal være de unge først, fordi det er dem, der spreder smitten, fortæller Søren Riis Paludan.

I Danmark forventer virologen, at man vil vælge at vaccinere den ældre del af befolkningen først.

