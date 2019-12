Dansk ekspert: - Stærkt bekymrende!

Klimaekspert Jesper Theilgaard mener, at det er stærkt bekymrende, at landene ikke kunne blive enige om en klimaaftale ved det netop overståede COP25

Det blev ikke til en klimaaftale ved det årlige klimatopmøde i Madrid denne weekend.

- Det er jo stærkt bekymrende, at verden, der i 2015 var enige om FN's verdensmål, i dag er dybt splittede, siger den danske klimaekspert Jesper Theilgaard til Ekstra Bladet og uddyber:

- Tilliden til det her nuværende system bliver jo mindre og mindre. Det er jo troen på fremtiden og troen på, at det her system fungerer. Tilliden til det har jo ligesom lidt et stort knæk nu, og det er egentlig det mest bekymrende, siger han om systemet, hvor løsningerne skal findes på topmøder.

Trump afgørende

Ifølge Jesper Theilgaard er det især USA og den amerikanske præsident, Donald Trump, som har været en direkte årsag til, at forhandlingerne ikke gik hjem, og at man ikke landede en aftale. Og det ærgrer den danske klimaekspert.

- For mig at se er der en mand, som har sat det her i scene, og det er Trump. USA's aktivitet den her gang synes jeg er bemærkesværdig. De har i den grad været aktive for at spænde ben for en seriøs aftale. Så de har helt klart spillet en væsentlig rolle.

- USA har jo så fået følgeskab af Kina osv. Nu står man jo i en situation, hvor USA ikke vil gå med til en ny aftale, og så vil Kina jo heller ikke.

- Hvad tror du, det kommer til at betyde, at man ikke landede en aftale?

- Det kommer jo til at betyde under alle omstændigheder, at tingene bliver mere besværlige. COP-systemets tillid er blevet svækket, og det er faktisk det mest bekymrende, lyder det fra Jesper Theilgaard.

Det er klimaforandringer som disse, som verden står overfor, hvis der ikke snart kommer en aftale i hus, mener flere. Foto: Jonathan Nackstrand/Ritzau Scanpix

Det er ikke kun i Danmark, at ærgrelsen er stor over udfaldet af COP25 og den manglende aftale. Også i udlandet er skuffelsen til at få øje på.

- Jeg er virkelig skuffet over resultatet af COP25. Den internationale komité mistede en vigtig mulighed for at vise, at de har store ambitioner til at kunne tackle klimakrisen, siger Record UN's sekretær, António Guterres, ifølge BBC.

Også blandt unge mennesker er frustrationerne efterhånden store over den manglende klimaaftale.

- Vi er så trætte af, at vores liv bliver forhandlet væk for penge. Folk er trætte af at blive ignoreret, mens en håndfuld ødelægger det for os og forhandler i dårlig tro, siger Adam Currie fra den unge klimaorganisation Generation Zero ifølge BBC.

Det blev altså ikke til nogen aftale ved COP25, og derfor fortsætter forhandlingerne til næste år ved COP26 i Glasgow. Tiltroen til, at der landes en aftale, er dog helt i bund.