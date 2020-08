Dansk ekspert: Unge risikerer alvorlige senfølger

Unge går ikke fri af konsekvenserne af corona.

Åndedrætsbesvær, hovedpine, koncentrationsbesvær og træthed rammer i månederne efter infektionen de 20-40 årige.

Det er på trods af, at det fleste af de unge ikke er indlagt med svære symptomer, og selve infektionen er ovre, skriver TV2.

- Det er en meget bred vifte af symptomer, man kan få i efterforløbet af covid-19. Også hvis man er yngre, hvor en stor procentdel – mellem 20 og30 procent og i nogle opgørelser helt op til 40 procent – har følgesygdomme i flere uger og måneder, udtaler Jens Lundgren, der er professor i infektionsmedicin på Rigshospitalet til TV2.

Unge er ikke usårlige

Advarsler til de unge er blevet udsendt af Verdenssundhedssorganisationen (WHO) flere gange.

Det er i høj grad dem, der driver smitten i nordiske og europæiske lande, lyder det.

Og de er altså ikke usårlige over for virusen, der kan have alvorlige senfølger også for unge.

Senfølgerne er ifølge Jens Lundgren ikke livstruende, men kan være invaliderende.

Ved ikke hvordan de udvikler sig

Senfølgerne er nye for forskerne, og de ved derfor endnu ikke, hvordan de udvikler sig på sigt.

Man skal derfor tage virussen og dens smitte alvorligt - også som ung.

- Vi ved faktisk ikke, hvordan det vil udvikle sig på sigt, fordi vi har kendt tilstanden i så kort tid, oplyser Lars Østergaard fra Infektionsmedicinsk afdeling på Aarhus Universitetshospital til TV2.

Han håber og tror på, at senfølgerne bliver bedre og forsvinder med tiden.

Forskere hele verden over arbejder nu på behandling, der begrænser virussen og risikoen for de sene følger af den.