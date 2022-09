Dansk elfirma advarer: Værste krise nogensinde

Danmark står i den 'værste energikrise nogensinde'.

Sådan lyder det fra elselskabet Jysk Energi i et interview med Finans tirsdag morgen.

Jysk Energi forsyner tusinder af jyske huse med el. De mener, at der bør være øget fokus på, at Danmark altså står i en decideret energikrise.

- Det er historisk og helt uden for kategori i forhold til, hvad vi har prøvet tidligere, siger Niels Brøndsted, forretningschef i Jysk Energi.

- Det er vi nødt til at italesætte meget mere, hvis vi skal have forbruget ned og vendt prisudviklingen. Danskerne skal forstå, at det her er alvorligt, og at det ikke går væk i morgen, fortsætter han.

El-selskab håner kunder

Jysk Energi forudser, at elpriserne i den kommende vinter vil være tre gange højere, end de var sidste år.

Selskabet tror, at de stigende priser kan få stor indflydelse på danskernes livsstil og vaner.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Danskerne har været vant til billige elpriser og har lagt deres forbrug derefter.

Men på grund af de voldsomme stigninger i prisen er der nu flere hundrede kroner at hente om måneden ved ganske få små justeringer.

Se her, hvor meget du kan spare.