Dansk Erhverv: Coronavirus kan koste 47.000 jobbet

Mens spredningen af coronavirus i første omgang blev set som en sundhedsmæssig krise, står det i stigende grad klart, at udbruddet kan føre en økonomisk krise med sig, skriver Jyllands-Posten.

Ifølge en analyse fra Dansk Erhverv risikerer 46.900 personer i den kommende tid at miste deres arbejde alene i de virksomheder, der beskæftiger sig med turisme og oplevelser. Den branche beskæftiger i dag omkring 280.000.

- Vi har efterretninger om, at mange tusinder vil blive fyret allerede i næste uge. Jeg har aldrig set noget lignende, siger adm. direktør i Dansk Erhverv Brian Mikkelsen til Jyllands-Posten.

De omkring 47.000 flere arbejdsløse kan blive konsekvensen i et scenarie, hvor turist- og oplevelseserhvervene mister halvdelen af deres omsætning i de næste fire måneder.

Siden regeringen annoncerede en lukning af grænserne for udlændinge og frarådede ikke-nødvendige rejser ud af landet, er forretningen for særligt flyselskaber, rejsearrangører, restauranter, caféer og lignende gået mere eller mindre i stå.

Regeringen har lanceret en række tiltag, der skal hjælpe erhvervslivet, men flere mener, at det ikke rækker.

Dansk Erhverv foreslår blandt andet, at staten indfører lønkompensation. V-formand Jakob Ellemann-Jensen støtter forslaget.

- Det er en voldsom situation, og vi mener, at der skal gøres mere. Vi bør drøfte lønkompensation for at holde hånden under de private arbejdspladser, siger han.

Tidligere overvismand og professor i økonomi Torben M. Andersen mener, at der er en 'overhængende risiko' for, at vi kan ende i en økonomisk recession.

- Sandsynligheden for, at vi om nogle få uger er helt ude af det her, ser ikke så voldsomt stor ud, siger han til Jyllands-Posten.

Finansminister Nicolai Wammen siger, at der i øjeblikket forhandles med arbejdsmarkedets parter om bl.a. lønkompensation.

- Jeg forventer, at vi meget snart har nye initiativer klar, siger finansministeren.