Dansk Erhverv: Derfor bør danskerne få indefrosne feriepenge nu

Regeringen skal udbetale danskernes indefrosne feriepenge frem for at udskrive checks til særlige befolkningensgrupper.

Sådan lød den klare besked fra økonomiprofessor Torben Andersen, der er formand for regeringens økonomiske ekspertgruppe i Politiken søndag.

Nu bakkes han op af Dansk Erhvervs cheføkonom, Tore Stramer.

- Det koster stort set ikke staten noget, det er en løsning, som virker hurtigt, og du får simpelthen så mange penge ud, at det ville kunne gøre en meget mærkbar forskel og vil kunne holde hånden under rigtig mange arbejdspladser, lyder det fra Tore Stramer.

Den sommerpakke, som regeringen er på trapperne med, er ifølge cheføkonomen en dyrere løsning for samfundet på sigt.

- Det er bare en dyrere løsning for staten i og med at det så ikke er nogle penge, som staten får igen. Det er også derfor, at feriepengeordningen er så attraktiv. Man går ikke ind og belaster de offentlige budgetter på den lange bane, da de får pengene igen, når den pågældende medarbejder går på pension.

Samlet set løber de indefrosne feriepenge op i cirka 100 milliarder kroner. Hvis de blev udbetalt ville 45 milliarder kroner ryge tilbage i statskassen med det samme.

- Dertil vil danskerne også bruge nogle af pengene på forbrug, og det vil give nogle momsindtægter og understøtte beskæftigelsen, så det offentlige skal bruge færre penge på overførselsindkomster. Vigtigst af alt får vi gang i privatforbruget og vi får holdt hånden under rigtig mange tusinde jobs, fortæller cheføkonomen.

- Vi har regnet på, at hvis man udbetaler de her 100 milliarder kroner på én gang, hvilket vil give danskerne 55 milliarder kroner, og hvis de vælger at bruge 60 procent af pengene på forbrug, så vil det kunne redde 32.000 jobs. Det er vel at mærke primært jobs i de hårdest ramte sektorer i detailhandel, restauranter og hoteller.

Tiden er moden - nu

Ifølge cheføkonomen har det ikke tidligere givet mening at udbetale feriepengene under krisen, når virksomhederne har været pålagt at holde lukket.

- Så ville danskerne bare spare pengene op. Så det er vigtigt at time det med et tidspunkt, hvor danskerne i forvejen er på vej tilbage i butikkerne og hvor der bliver åbnet op. Der er vi nu.

Udfordringer har også været, at pengene har ligget hos virksomhederne. Så hvis pengene skulle udbetales af virksomhederne før tid - altså før pågældende medarbejder fratræder arbejdsmarkedet - er det mange penge for virksomhederne, der i forvejen er i krise. Og det ville ifølge Tore Stramer være en rigtig dårlig idé.

- For at løse det problem kan staten låne pengene til virksomhederne og derigennem finansiere udbetalingen. Det, er mange enige om, er en god, billig og effektiv løsning for at få kanaliseret nogle penge ud til danskerne.

Penge til forbrug - ikke opsparing

Det kan dog godt vække bekymring hos cheføkonomen, hvis man udbetaler alle pengene på én gang.

- Af erfaring ved vi, at når man udbetaler meget store beløb, så er der en større risiko for, at man vælger at spare beløbet op frem for at forbruge. Det kan man løse ved at betale pengene i nogle rater. Historisk ved vi at danskere har været flittige til at bruge beløb op til 20.000 frem for at spare op, fortæller Tore Stramer.