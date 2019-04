Dansk F-16 tvunget til jorden

En ellers normal træningsdag fik en dramatisk afslutning for et par af Forsvarets jagerpiloter

Et dansk F-16 er netop sikkerhedslandet i Bornholms Lufthavn. Det bekræfter Lars Skjoldan, presserådgiver fra Forsvarskommandoen, over for Ekstra Bladet.

- Afvisningsberedskabet var ude på en træningstur, da det ene fly rammer en fugl på vej hen over Bornholm, oplyser Lars Skjoldan.

- Fuglen forårsagede en sådan skade på flyet, at de bliver nødt til at lave en sikkerhedslanding i Bornholms Lufthavn.

'Afvisningsberedskabet' er to jagerfly, som Forsvaret har til at stå på standby 24 timer i døgnet i tilfælde af, at der pludselig er fremmede fly, der skal - ja - afvises.

Begge piloter slap uskadt fra sammenstødet med fuglen, men det ene fly har fået nogle materielle skader.

- Det hele er foregået helt uden dramatik. Flyet er på jorden, og de venter nu på, at der kommer nogle teknikere, siger Lars Skjoldan.