Dansk familie fanget i helvede: - Vi ved ingenting

En uges afslapning i sydens sol har vist sig at være ferien fra helvede.

52-årige Clint Horndrup rejste mandag med svigerfamilien til Gardasøen i Italien, men nu er bilen smadret, han har fået halsbetændelse, og familien føler sig fanget på campingpladsen.

Det er de gigantiske hagl, der har forpurret feriehyggen, som Ekstra Bladet tidligere har beskrevet.

- Der er heldigvis ikke sket os noget, men vi aner ikke, hvordan vi skal komme hjem, siger Clint Horndrup.

- Vi sidder bare på campingpladsen, og i dag er her brændende varmt. Der er ikke nogen udlejningsbiler, min svoger sidder i kørestol, og vi ved ikke, om vi skal med en bus hjem til Danmark.

De massive hagl har totalskadet Clint Horndrups bil og forvandlet campingpladsen til en krigszone. Foto: Privatfoto

Fragter danskere hjem

Onsdag formiddag lød meldingen fra assistanceselskabet SOS International, at man arbejder på at fragte 1800 strandede danskere hjem fra Norditalien.

- Vi har forsøgt at vurdere, hvordan vi hurtigst muligt kan få dem hjem til Danmark, oplyste Anette Juncher, der er vagtcentralchef i SOS International, til Ritzau tirsdag aften.

- Det sker lige midt i højsæsonen, og det betyder, at vi deles om flykapaciteten og lejebiler med resten af Europa.

Clint Horndrup har dog intet konkret fået at vide.

- Vi har været i kontakt med dem (SOS International, red.), men de er meget sparsomme med oplysninger, siger han.

- Er I nogle af dem, der skal fragtes hjem med busser?

- Det håber jeg da, at vi er. For ellers kan vi ikke komme hjem. Vi har ikke fået noget at vide om det, men de arbejder på sagen.

Foto: Privatfoto

Løser det så hurtigt som muligt

Direktør hos SOS International, Jan Sigurdur Christensen, fortæller til Ekstra Bladet, at de er i dialog med de berørte danskere i Italien, og knokler for at opfylde deres behov.

- Sørger I for, at folk få tydelig information, om hvilke busser de kommer med, og hvornår de kommer hjem?

- Ja det er den løbende dialog, vi har med den enkelte om, hvornår det kan lade sig gøre, hvad for et behov de har, og om vi kan imødekomme det behov.

- Langt de fleste, vi er i dialog med, er selvfølgelig meget taknemmelige og får deres ønsker opfyldt. Det er klart, der er nogle enkelte, som har nogle meget specielle individuelle behov, som vi arbejder med at få løst.

- Og der har jeg meget stor forståelse for, at tålmodigheden kan blive sat på prøve, men vi gør alt, vi kan, for at få det løst så hurtigt som muligt.

Prioriterer efter behov

Jan Sigurdur Christensen forklarer ligeledes, at de har prioriteret, hvem der kommer hjem først, ud fra hvor det største behov har været.

- Når der er så mange mennesker, kan vi ikke prioritere på individ-niveau, så det handler om, i hvilken grad vi kan fylde bussen. Vi har kørt til specifikke campingpladser i starten, og det har vi måtte bruge som et prioriteringskriterie.

- Så campingpladserne er tilfældigt udvalgt?

- Nej, de er bestemt ikke tilfældigt udvalgt, det er de steder, hvor der er det største behov.

