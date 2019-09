Dansk fastfoodkæde lukker

Hvis man vil have sund fastfood, må man kigge andetsteds end myPOKÈ, som lukker.

Det fortæller kædens ejer, Søren Sehested, mandag aften i et opslag på Facebook.

'Det har vist sig for svært for mig at gøre det til en god forretning uden at blive nødt til at slække på kvaliteten. Jeg er på mange måder mega stolt over det som vi har skabt. Et brand, et koncept som selv i sine spæde skridt hurtigt er blevet kendt for kvalitet og den høje standard,' skriver han.

Kæden havde restauranter på Frederiksberg, Nørrebro, Østerbro, Hellerup og i Illum.

Det er retter som den på billedet, man kunne købe. Foto: Shutterstock

Søren Sehested, der udover at eje fastfoodkæden også er tandlæge, mener, at han ikke har været dygtig nok til skære ned på omkostningerne.

'Jeg er selvfølgelig utrolig trist over at jeg ikke er lykkes med- eller måske har været helt dygtig nok til at få et fornuftigt økonomisk grundlag ind i myPOKÉ, uden at også skulle gå på kompromis,' skriver han.

Den nu snart tidligere restaurantejer slutter af med et ordsprog, som han mener gør sig gældende.

'Skomager bliv ved din læst.'