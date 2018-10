Dansk festival aflyst

Det skulle ifølge arrangørerne have været verdens første Noisey Festival i København i november.

Men nu melder samme arrangører, at Danmarks første indendørs festival ikke bliver til noget alligevel.

Det var ellers meningen at Tap1 i den danske hovedstad skulle danne ramme for en to dages festival 2. og 3. november i år med internationale kunstnere som Vic Mensa, Tirzah, Cautious Clay, Hayley Kiyoko som de største navne på spillelisten.

Uforudsete årsager bag aflysning

Normalt slutter festivalsæsonen i august, når sommeren går på hæl, og derfor ville den danske afdeling af mediet Vice, der står bag, skabe en 'festivalfølelse uden for sæsonen'.

Omkring 4300 personer har vist interesse for festivalen på Facebook, men de vågnede fredag op til den kedelige nyhed.

'Grundet uforudsete årsager bliver Noisey Festival i TAP1 2. og 3. november desværre ikke gennemført i 2018. Billetter refunderes via Billetlugen', lyder begrundelsen fra arrangørerne.

De melder videre, at de personer, der allerede har købt billet til Noisey Festival, vil få pengene refunderet af billetudbyderen Billetlugen.dk.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra arrangørerne.

