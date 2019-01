Dansk finanskvinde i sag om sexchikane: Chef tilbød seksuel oplæring

'Jeg er så meget ældre end dig. Jeg ved mere om sex. Jeg kan lære dig en masse’.

Lumre udtalelser som disse har fået en 27-årig dansk finanskvinde til at anlægge sag om sexchikane i London. Hendes modpart er en magtfuld chef i en stor, international kapitalfond. Det skriver flere britiske medier, der følger sagen.

Den kører netop nu mod chefen - og kvindens tidligere arbejdsgiver - ved 'Central London Employment Tribunal' og er beskrevet i en række britiske medier.

Her fremgår det, at danske Nathalie Abildgaard forlanger erstatning og økonomisk bonus udbetalt fra kapitalfonden, IFM Investors, som forvalter mere end 430 milliarder kroner.

En måned efter den angivelige sexchikane fandt sted sidste forår, fratrådte den 27-årige finanskvinde sin stilling. De verbale og skriftlige overgreb blev, ifølge Nathalie Abildgaard, begået af kapitalfondens 50-årige ’executive director’, Frederic Michel-Verdier.

Han benægter dog anklagerne og bakkes op af selskabet bag kapitalfonden. Ekstra Bladet har været i kontakt med Nathalie Abildgaard. Hun ønsker ikke at kommentere sagen, hvor hun har udtalt sig under ed.

Men hun har tidligere - bl.a. ifølge Sunday Times og The Telegraph - forklaret, at sagen tog sit udspring i marts 2018 efter en fest på en natklub i Madrid. Sammen med nogle kolleger og Frederic Michel-Verdier fejrede den danske kvinde en succesfuld handel.

Under festen skulle finansbossen - der er gift - have inviteret hende op på hotelværelset, så de ’kunne have det sjovt’, skriver flere engelske medier - og Finanswatch, der som eneste danske medie har omtalt sagen.

Hvis jeg var 20 år yngre

Ifølge Sunday Times skulle chefen have sagt; ’hvis jeg var 20 år yngre, ville jeg have været helt over dig’. Efterfølgende sendte han sms’er med sit værelsesnummer og smileys.

Ifølge The Telegraph blev det i retten forklaret, at den 50-årige chef også skulle havde tilbudt sin meget yngre medarbejder en form for seksuel oplæring med ordene: ’Jeg er så meget ældre end dig. Jeg ved mere om sex. Jeg kan lære dig en masse ting’.

Senere på natten forsøgte den berusede chef - ifølge Nathalie Abildgaards forklaring - to gange at ringe til den danske kvindelige medarbejder.

Og da de efter nogle dage mødtes på kontoret i London, forklarede chefen, at han havde været så fuld, at han havde misset sit fly hjem fra Spanien.

Frederic Michel-Verdier har afvist anklagerne. Han kan ikke huske, at han har sendt sms’erne – men erkender at have drukket for meget den pågældende aften.

Han erkender også, at han måske har fyret nogle dårlige vittigheder af - men fastslår ifølge de engelske medier, at han ikke havde intentioner om, at ’foretage sig noget forkert.’

Nathalie Abildgaards advokat, Joanna Chatterton, oplyser, at kapitalfond-bossen skal krydsforhøres i sagen på torsdag i næste uge.

Bossen fik alkohol-forbud

Cirka en måned efter den omstridte aften og nat i Madrid valgte Nathalie Abildgaard at stoppe hos IFM Investors, hvor hun havde arbejdet siden 2016.

Hvis hun var blevet i jobbet, ville hun sidst på året have haft krav på en kontant bonus. Så med henvisning til den angivelige sexchikane i Madrid bad hun arbejdsgiveren om at udbetale en forholdsmæssig, procentvis andel af den aftalte bonus.

Det afviste den australsk-baserede kapitalfond, som har kontor i London City, dog med henvisning til, at episoderne i Madrid ikke var alvorlige nok. Der var ifølge arbejdsgiveren ikke sket noget, som havde tvunget den danske kvinde til at sige sin stilling op.

Alligevel nåede arbejdsgiveren i en redegørelse frem til, at den magtfulde boss i sin brandert havde overtrådt selskabets interne retningslinjer. Blandt andet ved at sende sms'en med sit værelsesnummer.

Som en konsekvens af episoden fik Frederic Michel-Verdier derfor selv beskåret sin årlige bonus og forbud mod at drikke ved arbejdsrelaterede arrangementer i 12 måneder, skriver The Sunday Times.

Så nu kører sagen ved en særlig instans for ansættelses- og arbejdsret i London, hvilket allerede har været en kostbar affære for den danske kvinde. (artiklen fortsætter under billedet)

- Det er som David mod Goliath, har den 27-årige, danske finansanalytiker, Nathalie Abildgaard, forklaret om sagen. Pressefoto: labd.co.uk

Ifølge Sunday Times vurderer Nathalie Abildgaard, at hun allerede har brugt knap 425.000 kroner på sagsomkostninger - og forventer at bruge yderligere 200.000 kroner.

- Det er som David mod Goliath, siger Nathalie Abildgaard til avisen med henvisning til sin resursestærke modpart.

Af samme årsag har hun i sidste uge lanceret en fond - Legal Aid for Business Diversity (LABD) - der skal skaffe penge og hjælpe andre kvinder med at føre tilsvarende retssager, hvis de er blevet chikaneret eller diskrimineret på deres arbejdsplads.

I den forbindelse udtalte Nathalie Abildgaard i en pressemeddelelse, at hun håber, at hendes sag vil 'hjælpe med at øge opmærksomheden om de problemer, som ansatte møder, når de rejser krav mod resurse-stærke arbejdsgivere. Forhåbentlig kan det opmuntre andre, der har oplevet diskrimination på arbejdspladsen'.

Sagen er berammet ved Central London Employment Tribunal i perioden 15. til 24. januar - og der forventes en afgørelse senest seks uger senere, oplyser jurist Mathias Bach fra LABD til Ekstra Bladet.