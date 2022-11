Dansk firma sælger overvågning til Qatar

Hvis du ved noget om sagen, eller har kendskab til andre danske firmaer i Qatar, kan du skrive fortroligt til Ekstra Bladets journalister på kd@eb.dk.

Lige nu er verdens øjne rettet mod VM i Qatar, og selvom turneringen er blevet kritiseret vidt og bredt, har den stadig lokket tusindvis af fodboldfans til ørkenstaten.

Men de mange fodboldfans må affinde sig med at blive overvåget i de fleste af døgnets timer, for regimet i Qatar er ikke interesseret i, at folk går rundt med regnbueflag eller skilte med politiske budskaber.

Nu kan Ekstra Bladet fortælle, at den danske virksomhed Milestone Systems har solgt video-overvågningssoftware, der bliver brugt i ørkendikaturstaten. Det bekræfter firmaet i et skriftligt svar:

'Vi kan bekræfte, at Milestone Systems leverer videosoftware til kunder globalt, herunder også Qatar.'

Milestone Systems, der blev solgt til Canon i 2014, ville ikke stille op til et interview med Ekstra Bladet, og de er ikke meget for at give flere detaljer om virksomhedens engagementer i Qatar.

Aftale med Qatar

Det står dog klart, at Milestone i 2018 underskrev en samarbejdsaftale med en sikkerhedsmyndighed under indenrigsministeriet. Ifølge det statsstyrede medie The Peninsula skulle Milestone 'implementere kurser i de programmer og systemer, som det udvikler og opdaterer' og uddanne lokale specialister i, hvordan overvågningskameraer skal placeres.

For regimet med hang til menneskerettighedskrænkelser var samarbejdet tilsyneladende så betydningsfuldt, at indenrigsministeriets sikkerhedschef, Jassim Al-Sayed, poserede med Milestones daværende salgsdirektør i regionen, da man indgik den treårige samarbejdsaftale i 2018.

Jassim Al-Sayed er ansvarlig for al sikkerhed og overvågning i Qatar som en del af indenrigsministeriet, og han sidder samtidig på en af topposterne i VM-komitéen. Det kan derfor slås fast, at Milestone har indgået en aftale med det udskældte regime.

På firmaets hjemmeside fremgår det desuden, at Milestones lokale partnere i Qatar har leveret overvågningskameraer til blandt andet VM-stadioner, regeringsbygninger og anden vigtig infrastruktur i staten.

Milliardomsætning

Milestone Systems vil over for Ekstra Bladet ikke forklare, hvordan virksomhedens software konkret bliver brugt i Qatar, men på deres hjemmeside bryster de sig af, at deres software er blevet installeret over en halv million steder i hele verden, og at Milestone har leveret til 27 lande.

Hvis du klikker dig igennem den tjeneste, hvor firmaet skræddersyr en softwarepakke til dig, kan man vælge at få inkluderet ansigtsgenkendelse og nummerpladegenkendelse i sin software.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har Qatar gennem årene generelt været et lille marked for virksomheden i regionen.

Alligevel erfarer Ekstra Bladet, at salg af overvågningssoftware til landet dog har genereret et mindre millionbeløb i omsætning til det danske firma, der i dag omsætter for mere en milliard kroner globalt.

Høj risiko for misbrug

Helle Lykke Nielsen, der er lektor på Center for Mellemøststudier på SDU, er langtfra sikker på, at et diktaturregime som Qatar udelukkende har gode intentioner med den slags overvågningssoftware i hænderne.

- Det er klart, når man leverer software, der kan bruges til overvågning i golfstaterne, herunder især Qatar, så er der meget, meget høj risiko for, at det bliver brugt mod dem, som styret gerne vil overvåge, siger hun.

Artiklen fortsætter under billedet ...

- Overvågningen i Qatar er ekstremt finmasket, for man vil ikke have, at de, der kommer udefra, kan finde på noget som helst, som styret ikke vil have. De vil gøre, hvad de kan for at sikre sig, at der ikke bliver opløb til politisk uro, eller at de kønsmæssige retningslinjer ikke bliver udfordret, som at homoseksuelle ikke skal gå rundt og demonstrere, fortæller Helle Lykke Nielsen. Foto: Anne-Christine Poujoulat/Ritzau Scanpix

Milestone Systems vil over for Ekstra Bladet ikke uddybe, hvem de sælger deres software til, eller hvordan det virker, på grund af 'kontraktuelle forhold'. Men de understreger, at det er et krav fra deres side, at deres kunder respekterer menneskerettighederne, når de køber deres produkter - også selvom de har indgået en aftale med Qatars indenrigsministerium.

- Det første spørgsmål, man må stille, er, hvordan vil de få svar på det? Hvordan skal man kontrollere det? Det forekommer mig helt usandsynligt, hvordan de skal kunne få en tilbagemelding på det, siger Helle Lykke Nielsen.

- Så du mener ikke, at de kan vide sig sikre på, at deres software ikke bliver misbrugt?

- Nej det kan de da på ingen måde.

Birgitte Kofod Olsen, der er medstifter af tænketanken Dataethics og har en ph.d. i databeskyttelse og biometri, forholder sig også meget kritisk til samarbejdet.

- Det er svært at komme efter dem med de nuværende regler for beskyttelse af persondata, men etisk og moralsk synes jeg, at man må tage afstand fra det, siger hun.

Milestone Systems vil på trods af gentagne forsøg ikke give flere detaljer om samarbejdet med Qatar, men i et skriftligt svar understreger de, at de tager afstand fra alle overtrædelser af menneskerettighederne, og at deres 'kontrakter indeholder klausuler, hvor vores kunder forpligter sig til at respektere menneskerettighederne'.

'Vi anerkender, at der kan være etiske dilemmaer forbundet med videoteknologi, og at der skal handling til for, at alle aktører lever op til nutidens mål og forventninger om ansvarlighed. Ansvarlighed er og har altid være en afgørende del af vores dna,' lyder det fra virksomheden, der har leveret overvågningssoftware til Qatar.

