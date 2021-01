Dansk firma vil genbruge mundbind

Det nyopstartede danske firma Visitet har siden uge 45 været en spiller på markedet i produktionen af de klassiske blå mundbind.

Nu er firmaet ikke langt fra at kunne lave mundbind ud af genanvendeligt materiale.

I løbet af 2021 skal dit gamle mundbind altså blive til nye mundbind.

Inden 2022 starter, skal der gerne være fuld gang i produktionen af genanvendelige mundbind. Tanken er, at mundbind skal smides i en særlig beholder, hvor de vil blive opsamlet, desinficeres og herefter genanvendes. Foto: Ernst van Norde

Mundbind smeltet om til mundbind

- Vi så et behov, siger administrerende direktør Lars Schacksen til Ekstra Bladet, da vi besøger virksomheden i Randers.

Og sådan starter mange iværksætterfortællinger - inklusive den er her fra mundbindsfabrikanten.



Med 14 ansatte og ordrer, som kommer væltende ind, tror administrerende direktør Lars Schacksen på, at Visitet ikke er en døgnflue.

- Tror du, at corona bare sådan forsvinder, spørger direktøren tilbage.

- Det tror jeg nemlig ikke på. Men nu skal du også huske på, at vi primært sælger til det offentlige, og de brugte jo også masker, før pandemien kom.

Lars Schacksen, som oprindeligt kommer fra modebranchen, hvor han i 30 år har arbejdet med dametøj, fik i sommeren 2020 tilbudt en maskine, der var designet til at kunne producere op til 500.000 mundbind i døgnet.

Lars Schacksen og Jens Mortensen er to ud af fire medejere. Det er dem, der til daglig driver Visitet. Lars Schacksen som administrende direktør og Jens Mortensen som driftschef. Foto: Ernst van Norde

- Jeg har startet Visitet op sammen med min gode kammerat Jens Mortensen, der har mange års erfaring inden for etikette-industrien. Vi er begge to entreprenører, og vi ventede sådan set bare på det rigtige at kaste os over.

- Da min kammerat får den her maskine tilbudt gennem sit netværk, gav det rigtig god mening i den tid, vi er i nu.

Da venneparret købte den knap ti millioner kroner dyre maskine i sommer, havde de nul ordrer i bogen. Heldigvis ændrede det sig hurtigt, og i dag producerer maskinen cirka 250.000 mundbind om dagen, og firmaet er vokset fra to medejere til fire.

Maskinen er 20 meter land og vejer 20 tons. I dag producerer maskinen 250.000 mundbind om dagen i etholdsskifte. Foto: Ernst van Norde

Den fjerde og nyeste aktionær i Randers-firmaet er Gmaf Circular Medico Aps. En virksomhed, der forsøger at løse klimaproblematikken omkring værnemidler.

For Visitet er samarbejdet netop med Gmaf et gennembrud for deres fremtidige planer.

Målsætningen for samarbejdet er nemlig som de første i verden at udvikle en dansk produktion af genanvendelige Type IIR-operationsmasker og andre værnemidler

Kort forklaret skal dit mundbind smeltes om til nye mundbind.

- Det er et meget spændende projekt, hvor vi vil kunne spare 70 procent af udledningen af CO2. Lige nu forventer vi, at vi i tredje kvartal kan være klar med de første genanvendelige mundbind.

Håber at tjene penge

Selvom det kun er en ni uger gammel virksomhed, er forventningerne til 2021 markant højere end for normale nyopstartede virksomheder.

- I dag samarbejder vi kun med Region Hovedstaden om projektet.

- I 2021 skulle vi meget gerne have et samarbejde med yderligere to-tre regioner. Vi er sådan set i dialog med dem allesammen, og jeg tror kun, det er et politisk spørgsmål, før alle er med.

- Hvis vi snakker sammen i slutningen af 2021, er vi forhåbentlig 100 procent genanvendelige og i en noget større skala, end vi arbejder i nu.





14 mand arbejder til daglig i produktionslokalerne i Randers. Foto: Ernst van Norde

Lars Schacksen ligger ikke søvnløs over, at firmaet tjener penge på baggrund af den verdensomspændende krise. Nogen skal jo levere de nødvendige værnemidler.

- Ja, jeg håber vi kommer til at tjene penge, og ja, vi startede virksomheden i forbindelse med corona. Men det har jeg på ingen måder dårlig samvittighed over - tværtimod. Jeg håber, at vi kan lave flere ting, som bliver produceret her i Danmark, og på den måde skabe flere arbejdspladser.

- Tjener vi ingen penge, kan vi ikke gøre det.

