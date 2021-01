Dansk fitnesskæde truet af konkurs

Et fald i medlemmer og en overhængende coronakrise sender fitnesskæden Repeat på randen af konkurs

Den danske fitnesskæde Repeat har tirsdag indsendt en anmodning om rekonstruktion og den relativt nye virksomheds drift er i alvorlig fare for konkurs.

Det fremgår af en mail sendt ud til fitnesskædens medlemmer.

Coronakrisen har ifølge stifter Rasmus Ingerslev sendt fitnesskæden til tælling, og Repeat har meddelt sine medlemmer, ansatte og samarbejdspartnere, at kæden muligvis ikke åbner op igen efter coronanedlukningen.

'Efter genåbningen i juni troede vi dog stadig på en fremtid for REPEAT, og vi fik frisk kapital ind både fra ejerkredsen og fra Vækstfonden, og vi tilpassede vores priser for at kunne gå en lysere fremtid i møde.

'Da vi kort før jul blev lukket ned igen, vidste vi, at vi ville få det rigtigt svært, og den forlængede nedlukning har gjort, at vores omkostninger nu langt overstiger vores indtægter, og der derfor ikke er tilstrækkelig kapital til at fortsætte den videre drift,' fremgår det af mailen.

Underskudsforretning

Finans har gennemgået virksomhedens seneste regnskab tabte Repeat 8,6 mio. kr. efter skat i 2019, samtidig med at virksomhedens egenkapital forsvandt, og driftsresultatet viste et tab på knap ti mio. kr.

Rekonstruktionen er den sidste redningskrans til den synkende virksomhed. Ifølge Rasmus Ingerslev skal de have nedsat gælden eller sælge dele af selskabet - ellers må de dreje nøglen om.

- Vi har ikke været overskudsgivende på noget tidspunkt, og det betyder, at vi ikke har kunnet få fuld kompensation under coronanedlukningerne. Samtidig har vores medlemstal været faldende gennem hele coronapandemien, og vi har haft utrolig svært ved at tiltrække nye medlemmer.

- Helt konkret betyder det, at vores udgifter overstiger vores indtægter, og at der ikke længere er penge i kassen til at betale regninger. Derfor har vi set os nødsaget til at indsende anmodningen om rekonstruktion, siger Rasmus Ingerslev til Finans.

Repeat blev stiftet i 2016 og har centre i København, Aarhus og Odense.