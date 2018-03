Dansk fly i sikkerhedslanding: 284 Thailand-turister strandet i Stockholm

Ved du noget? Tip os på 1224@eb.dk eller sms/mms på 1224 (alm. takst)

Opdateret klokken 18.45:

TUI-pressechef Christian Grandjean oplyser:

- Vi må tilbyde et hotel i Stockholm til passagererne. De får besked her klokken 18.45 om at de skal fordeles på hotelværelser. Vi arbejder på en flyvetid tilbage til København i morgen tidlig. Det får passagererne besked om, når vi kommer det nærmere.

- Når vi gør det, er det, fordi flypersonalet har arbejdstider og ikke inden for de arbejdstider, de må være på arbejde, kan tage en flyvning til København i aften.

- Passagererne tilbydes aftensmad i lufthavnen her til aften og morgenmad på hotellerne til morgen.

Opdateret klokken 18.24:

TUI-pressechef Christian Grandjean oplyser:

- Årsagen til, at piloten har valgt at gå ned i Stockholm er, at der har været ekstra modvind på vej hjem. Og det har gjort, at der er brugt lidt mere brændstof, end der ellers var blevet brugt. Med den varsling, som piloten har fået om nedbragt sigtbarhed i København, har piloten valgt at gå ned i Arlanda for en sikkerheds skyld.

- Vore folk i Arlanda arbejder efter bedste evne for at finde en løsning, så passagererne kan bringes hjem til Danmark.

274 voksne og 10 børn, som har været på ferie i Thailand med rejseselskabet TUI, er søndag strandet i Arlanda-lufthavnen i Stockholm, efter at piloten på deres fly har valgt at sikkerhedslande inden den planlagte ankomst til København.

Det oplyser TUI-pressechef Christian Grandjean til Ekstra Bladet.

- Piloten har vurderet, at det var den løsning, der var mest sikkerhedsmæssig forsvarlig, siger Christian Grandjean, som ikke kan oplyse yderligere om, hvad årsagen til sikkerhedslandingen har været.

Flyet med flynummeret 12375 fra Krabi, Thailand, skulle være landet i København klokken 15.30 og var blevet en smule forsinket undervejs. Flyet landede i stedet i Stockholm ved 16-tiden, oplyser Simon Winther, som var med om bord på flyet, til Ekstra Bladet.

Simon Winther fortæller til Ekstra Bladet, at passagererne stadig sidder i flyet på landingsbanen. De har fået at vide, at der ikke var tilstrækkeligt med brændstof på flyet til at klare at komme helt til København.

- De snakkede om, at der var tågedis i Københavns Lufthavn, og at man skulle bruge noget ekstra brændstof i sådan en situation, siger Simon Winther.

Desuden har personalet fortalt passagererne, at der er problemer med at skaffe busser til at køre passagererne fra flyet og hen til lufthavnsterminalen.

Hvad værre er for Simon Winther og hans kone og parrets fem-årige barn, så har familien og de øvrige passagerer om bord på flyet ikke fået noget at vide om, hvornår de så kan forvente at komme videre til København.

- Der er kommet nogle meldinger om, at de ikke kan skaffe nyt kabinepersonale. Og så har vi fået at vide, at den pilot, der skulle være kommet for at flyve flyet videre, er kørt galt i sin bil på parkeringspladsen ved lufthavnen, siger Simon Winther videre.

- Det er næsten komisk, siger Simon Winther.

De oplysninger kan Christian Grandjean imidlertid ikke bekræfte.

- Jeg ved så lidt lige nu, at jeg ikke kan sige mere. Det vigtigste for mig er, at piloten har vurderet, at det ikke var sikkerhedsmæssigt forsvarligt at flyve videre. Vi arbejder på at finde en løsning, men før jeg ved mere, kan jeg ikke kommentere sagen yderligere, siger pressechefen.

- Det er ærgerligt for passagererne, som forhåbentlig har haft en god ferie, at de ikke kan komme hjem som planlagt. Vi gør, hvad vi kan, for at hjælpe dem på vej, siger Christian Grandjean videre.

Af de 284 passagerer er de fleste danske, men der er også svenske Thailand-turister med om bord, oplyser Simon Winther.

- Vi er trætte af det, siger Simon Winther.