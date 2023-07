Dansk fly-kaos: 300 strandet

Flere danskere melder, at de har ventet over et døgn på at komme hjem fra Tyrkiet efter en charter-rejse med det danske selskab Corendon. Også turen fra Billund har været påvirket

Det har været lidt af en hjemtur for de danskere, der for længst skulle have været hjemme fra en tur til Tyrkiet med det danske rejseselskab Corendon.

En af Ekstra Bladets læsere skriver blandt andet, at han med sin familie har været strandet i Tyrkiet i mere end 30 timer, efter hele to flyafgange i rap har været aflyst fra lufthavnen i Gazipasa, Tyrkiet.

De skulle oprindeligt have fløjet klokken 13.15 onsdag, men først fredag aften er flyet på vej tilbage til Billund - endda fra en anden lufthavn i byen Antalya, der ligger næsten tre timers kørsel fra Gazipasa.

Ifølge Corendon har omkring 300 kunder været påvirket af aflysningerne fra flyselskabet Corendon Airlines mellem Billund og Gazipasa.

Bøvl i Billund

Samme melding kommer fra flere personer i en privat Facebook-gruppe, der ligeledes har været strandet i dagevis i Tyrkiet.

Og på den anden side af Europa er frustrationen også til at mærke.

For flere afgange fra Billund til Gazipasa har ligeledes været aflyst.

Det fortæller 54-årige Lenette Bøge, der sammen med sine børn og svigerbørn må se sin ferie forkortet med to døgn, der i stedet for Tyrkiets kyst bliver tilbragt på et lufthavnshotel i Billund.

- Vi skulle have været af sted 17.15 torsdag. Men da vi kommer til lufthavnen, står der, at den var tre kvarters forsinket. Og bagefter står der bare 'delayed', og det står der hele aftenen. Ved 22-tiden får vi så at vide af lufthavnen, at vi skal tage vores bagage og gå til hotellet, siger hun til Ekstra Bladet.

- Tror ikke på noget længere

Fredag har ikke ligefrem været mere opløftende:

- Klokken 02 om natten får vi så at vide, at vi skal af sted klokken 21.30 fredag. Men klokken 17 tikker der en ny besked ind om, at flyet nu først går klokken 17 lørdag. Nu har vi så fået at vide, at det er klokken 12 lørdag, siger den frustrerede kunde og tilføjer:

- Vi er af sted med vores fire voksne børn og fire svigerbørn. Vi skulle have landet i Gazipasa, men nu lyder det, at vi skal lande i Atlanya, tre timers kørsel fra den oprindelige lufthavn. Og så skal vi hjem allerede torsdag. Men vi tror ikke på noget længere. Vi har ikke kunnet få fat i dem.

Direktør: - Virkelig kede af det

Flere af kunderne, herunder Lenette Bøge, er især frustrerede over Corendons kommunikation - eller mangel på samme - i forløbet.

Over for Ekstra Bladet beklager landedirektør i Corendon Danmark Deniz Jensen det træls forløb over for kunderne.

Han forklarer, at problemerne skyldes tekniske problemer med hele to af de fly, der skulle flyve ruten.

- Vi har haft en fly med tekniske problemer. Og når det gælder fly, tager vi ikke chancer med noget som helst. Det første fly blev grounded, mens de har repareret det, siger Deniz Jensen til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Vi har så fået hyret et ekstra fly ind, som også skulle prøve at dække ruten. Men det er simpelthen også gået i stykker. Så det er et fremragende held, vi og vores gæster er ramt af. Og så bliver det jo til skiftende meddelelser.

Han beklager samtidig forløbet for de mange kunder, der er ramt.

- Der er omkring 300 mennesker, der har været ramt af det her. Og jeg vil bare sige, at det er vi virkelig kede af. Jeg ved godt, at det ikke hjælper synderligt meget, når man sidder derude med børn på en ferie. Men vi kan ikke rigtig gøre noget, det er sikkerhed først.

