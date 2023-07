Dansk fly-kaos igen: 150 strandet på Mallorca på andet døgn

For anden gang på lidt over en uge er danske charter-rejsende med selskabet Corendon strandet på ferien. Lige nu er en gruppe danskere strandet på Mallorca for andet døgn i træk

Det er blot ni dage siden, Ekstra Bladet kunne fortælle, hvordan danske charter-rejsende med selskabet Corendon var fanget i Tyrkiet, fordi deres fly til Billund blev aflyst to gange i rap.

Og nu er den gal med rejseselskabet igen.

Flere af Ekstra Bladets læsere skriver nemlig, at de lige nu er strandet på Mallorca på andet døgn.

De skulle have fløjet fra lufthavnen i Palma til Billund fredag klokken 16.50, men søndag befinder de sig altså stadig på den spanske ø.

Mette Malou Christensen sidder i lufthavnen klar til at flyve til Hamborg, da Ekstra Bladet snakker med hende. Privatfoto

Ventede ti timer i lufthavn

En af dem er 38-årige Mette Malou Christensen fra Viborg, som har været på ferie med sin kæreste, sine forældre og to på børn på henholdsvis to og 11 år.

Efter Corendon aflyste fredagens afgang, blev den rykket til lørdag morgen, men allerede inden de checkede ind, fik de at vide, at flyet var forsinket.

Annonce:

- Vi havde jo ikke lyst til at checke ind, når vi ikke vidste, hvornår vi kom afsted, men det fik vi bare at vide, at vi skulle, siger Mette Malou Christensen til Ekstra Bladet og fortsætter.

- Vi endte med at blive overtalt og sad så og ventede i lufthavnen. Der stod bare 'delayed', og der kom ingen andre informationer. Jeg ringede til guiden 20 gange i træk og kom endelig igennem til hende, men hun sagde bare, at hun ikke vidste mere, end vi gjorde.

Familien er efterhånden træt af at vente i lufthavnen i Palma. Privatfoto

- Absolut sidste gang

Efter at have ventet ti timer i lufthavnen tikkede der en mail ind fra Corendon om, at deres afgang var aflyst, og den blev rykket til søndag aften 21.15. En forsinkelse på 51 timer.

Det fik bægret til at flyde over for Mette Malou Christensen, og hun bookede derfor selv billetter fra Palma til Hamborg søndag morgen.

- Vi turde simpelthen ikke satse på, at de (Corendon, red.) fik os hjem, så vi har booket billetter til Hamborg, hvor vi bliver hentet i minibus af en kammerat, fortæller hun, mens hun står i lufthavnen og griner over hele situationen, fordi hun endelig er sikker på, at familien nu kommer hjem.

- Det er absolut allersidste gang, jeg rejser med Corendon. Absolut allersidste gang. Jeg kan simpelthen ikke lade være med at grine af det, fordi jeg ved, jeg snart kommer hjem. Men jeg er ikke sikker på, de andre familier her griner af det.