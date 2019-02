Dansk flyselskab overtager Esbjerg-rute efter konkurs

Det danske flyselskab Danish Air Transport (DAT) overtager rute mellem Esbjerg og Aberdeen i Skotland.

Det fortæller lufthavnschef i Esbjerg Lufthavn John Nielsen til Ritzau søndag.

Lørdag meddelte det britiske flyselskab Flybmi, at selskabet er gået konkurs.

Selskabet har i mange år fløjet på ruten mellem Esbjerg og Aberdeen. Ruten er en vigtig del af samhandlen omkring olie i Nordsøen, der blandt andet er koncentreret i oliebyerne Esbjerg, Aberdeen og Stavanger.

- Vi synes, det er meget beklageligt. Vi har haft et godt samarbejde med Flybmi i snart 28 år, siger John Nielsen.

- Til gengæld har vi allerede etableret et samarbejde med Danish Air Transport (DAT), som vil gå ind og overtage ruten hurtigst muligt.

Selv om ruteforbindelse i mange år har været vigtig for oliebranchen, har Esbjerg Lufthavn de seneste år oplevet en øget interesse for ruten blandt turister.

Ifølge lufthavnschefen er halvdelen af passagerne på et af flyene, der kan rumme 48 personer, i dag turister. Og alene sidste år steg passagerantallet med 18 procent mellem Esbjerg og Aberdeen.

- Historisk har den båret meget af oliebranchen. Men de sidste par år har vi set, at flere og flere passagerer har brugt ruten, for eksempel folk der tager til Skotland for at gå på jagt, siger John Nielsen.

DAT er i forvejen ansvarlige for lufthavnens ruteforbindelse til Stavanger. Derfor forventer lufthavnschefen, at selskabets arbejde på den nye rute hurtigt vil gå i gang.

Der vil dog ikke være nogen fly på ruten mandag, oplyser John Nielsen.

- DAT skal selvfølgelig lige have mulighed for at få de logistiske ting på plads.

- Men vi forventer, at de allerede mandag vil kunne offentliggøre, hvornår de kan starte op på ruten. Så det er en begrænset periode, at vi vil være uden, siger han.