Dansk flyselskab tjener styrtende på Boeing-krise

Mens en række flyveselskaber verden over har været klemt af flyveforbuddet for Boeings 737 MAX-fly - herunder Norwegian - har det været positivt for det danske flyselskab Jet Time.

Flyveforbuddet har nemlig betydet, at Jet Time har kunnet leje fly ud til attraktive priser.

Det har været med til at give Jet Time det højeste resultat i selskabets 13-årige historie.

Det viser selskabets regnskab for 2018/2019, der løb til udgangen af august.

Boeings 737 MAX-fly har siden marts været tvunget på jorden, fordi myndighederne er ved at undersøge, om flytypen i sig selv var årsag til to fatale flystyrt i Indonesien og Etiopien.

Det har blandt andet ramt Norwegian, der har måttet lade 18 fly stå på jorden.

Jet Time ejer ti fly, og selskabet flyver især feriegæster mod sydens sol.

Den største kunde er rejseselskabet TUI, og over det seneste år har de to selskaber udvidet samarbejdet, hvilket også har skæppet i kassen.

Jet Times omsætning steg det seneste år med cirka 300 millioner kroner til 1,44 milliarder kroner. Samtidig blev overskud mere end tidoblet til 30,3 millioner kroner.

Ud over TUI flyver Jet Time for en stribe kendte rejseselskaber. Det gælder blandt andet Apollo, Bravo Tours, Spies, Tjæreborg og Ving. Desuden er SAS og Norwegian på kundelisten.

Jet Time blev etableret i 2006, men var i stor krise 2013-2016, hvor flyselskabet havde et samlet underskud på næsten 500 millioner kroner.

Selv om det seneste år har budt på et rekordresultat, har Jet Time fortsat negativ egenkapital - selskabet har altså mere gæld, end aktiverne er værd.

Jet Times har i løbet af året dog forlænget alle låneaftaler frem til 2021, hvilket sikrer, at selskabet har penge til at fortsætte.