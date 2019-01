Dansk føring kan smuldre: De kommende dage bliver afgørende

De har været på vandet 32 dage, og ligger stadig i front. Men det er knebent.

Mads Vangsø og Lasse Wulff Hansen er i gang med at ro tværs over Atlanterhavet i konkurrencen Talisker Whisky Atlantic Challenge.

Brian Heron Olsen har tidligere gennemført løbet, og han mener, der er en chance for at de to danskere tager sejren, men der er også en risiko for, at de bliver overhalet til sidst. Derfor er de kommende dage afgørende.

- De er nødt til virkelig at give den en skalle, nu hvor de kommer tættere på land. Deres næste milepæl er søgræs, som de snart vil se. Det er tegn på, at de er ved at være tæt på land, og det kan også være med til at motivere dem endnu mere.

Overordnet set vurderer Brian Heron Olsen, at de to danskere har klaret sig godt.

- De har været ret konstante i deres præstation. De ligger meget stabilt. Men der ingen tvivl om, at de kæmper derude.

Men selvom forspringet med tiden er blevet mindre, er Brian Heron Olsen ikke meget for at udpege punkter, hvor de gutter på vandet har dummet sig.

- Det er svært at sige for os andre, der er på land. Det synes jeg, er svært at sige.

Løbet blev skudt i gang 12. december på La Gomera og slutter cirka 45 dage senere og mere end 5000 kilometer borte, på Antigua i Caribien.

Men alligevel er der ét punkt, hvor han mener, de to danske mænd ikke traf det rigtige valg.

- Deres strategi med at ligge mere nordligt end nogle af de andre, den har ikke helt båret frugt. Det gode vejr, det er længere sydpå. Der er de også på vej ned nu.

Rejsen over Atlanten Roerne ror hver to timer ad gangen og sover i to timer. Døgnet rundt på hele turen. Hver roer har brug for at drikke op til ti liter vand i døgnet. Havvand renses i en 'watermaker' og bliver derved til drikkevand. En roer taber sig i snit 12 kilo på turen. Flere mennesker har besteget Mount Everest end krydset et ocean i robåd. På det dybeste punkt er Atlanterhavet 8,5 kilometer dybt. Midt på Atlanten kan bølgerne blive op til seks meter høje. To sikkerhedsbåde sejler med på turen, men skal dække hele løbet. Derfor kan det i visse tilfælde tage dem en uge at nå frem til en båd i problemer. Vis mere Luk

