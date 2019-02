Dansk Folkeparti raser: Sammenlignet med nazist

Dansk Folkeparti i Aabenraa mener, at formanden for det tyske mindretal bør forlade posten efter pinligt opslag på Facebook

Dansk Folkeparti i Aabenraa mener, at formanden for det tyske mindretal bør gå af, efter at han delte et opslag, der sammenligner DF med nazister.

Det skriver jv.dk.

Formanden Hinrich Jürgensen delte for et par uger siden et opslag på Facebook, hvor han sammenlignede Dansk Folkeparti med en af Hitlers førende nazister Hermann Göring.

Hinrich Jürgensen beklagede umiddelbart efter fadæsen og pillede opslaget af.

Men nu kræver Dansk Folkeparti i Aabenraa Hinrich Jürgensens hoved på et fad.

Det er modbydeligt

- Hinrich Jürgensen bør gå af som formand. Jeg finder hans opslag for helt ubeskriveligt modbydeligt, og det skal ikke blot få lov at dø. Jeg ved godt, at han har udtrykt fortrydelse og undskyldt, men det giver jeg ikke en disse for. Ånden er sluppet ud af flasken, og luften er blevet forpestet, siger Ejler Schütt, der er formand for Dansk Folkepartis byrådsgruppe i Aabenraa Kommune, til jv.dk.

Det tyske mindretal troede, at sagen var ude af verden med beklagelsen.

- Hinrich Jürgensen har trukket opslaget tilbage og beklaget, at han har delt det. Desuden har han sagt, at det er upassende at sammenligne Dansk Folkeparti med nazisterne. Dermed betragter vi sagen som afsluttet, siger Harro Hallmann, der er kommunikationschef for det tyske mindretal til jv.dk.