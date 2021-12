Dansk forlystelsespark kåret til Europas bedste

Fårup Sommerland høster international anerkendelse, efter at den nordjyske forlystelsespark ved prisuddelingen Park World Excellence Awards er blevet kåret til den bedste forlystelsespark i Europa med under halvanden million gæster.

Det skriver Fårup Sommerland i en pressemeddelelse.

Kåringen vækker stor begejstring hos Fårup Sommerland, der rangerer hæderen som den største forlystelsespark i historien.

- Vi er naturligvis meget stolte og glade for prisen, som først og fremmest skyldes en stærk holdindsats af alle medarbejdere i Fårup Sommerland. Det har været en meget speciel sæson for os og vores kollegaer, men jeg er enormt stolt over både direktørens, ledergruppens og medarbejdernes tilgang, arbejde og de resultater, de leverer i en svær og omskiftelig tid, fortæller bestyrelsesformand i Fårup Sommerland, Ole Mølgaard.

Prisen sætter punktum for en sæson, der bød på sommerlandets tredjestørste besøgstal nogensinde. Alene i efterårsferien havde parken besøg af hele 82.577 gæster, hvilket er flest besøgende nogensinde udenfor højsæsonen.

Fårup Sommerland, der blev åbnet tilbage i 1975, slår igen dørene op 9. april 2022.