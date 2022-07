Dansk forretningsmand har høstet over 700 millioner på kviktests

711 millioner kroner.

Så stort et overskud kan forretningsmanden Jeppe Handwerk lune sig med ved det regnskab, der netop er blevet offentliggjort, skriver Finans.

Forretningsmanden - som i det private er gode venner med Kronprins Frederik - står bag virksomheden Copenhagen Medical, som har stået for kviktest af danskerne, og han satsede stort, da coronapandemien for alvor gjorde sit indtog i 2020.

Her smed han 14 millioner kroner ud af egen lomme og pantsatte alt, hvad han ejede.

Massiv vækst

Det har altså resulteret i overskud for 2021 på 711,7 millioner kroner og en bruttofortjeneste på 1.657,4 millioner kroner. Det svarer til to millioner kroner om dagen.

Det er en massiv vækst i forhold til 2020, hvor overskuddet lå på 6,7 millioner kroner og bruttofortjenesten var 12,3 millioner kroner.

Stolte af bidraget

Finans har forsøgt at få en kommentar fra Jeppe Handwerk om det nye regnskab, men Copenhagen Medical har oplyst, at han er på ferie.

I en mail til mediet skriver pressechefen i Copenhagen Medical, Trine Baadsgaard:

'Vi er stolte af at have bidraget og over at have leveret en høj kvalitet både indenfor kviktest, vaccine og salg af test i et tæt samarbejde med myndighederne. Kollegerne i Copenhagen Medical har leveret en massiv indsats og vi står klar igen, såfremt der bliver behov for det og vi bliver bedt om det.'

490 millioner kroner ud

Jeppe Handwerk kan på baggrund af indtjeningen stikke en solid mængde penge i lommen. 490 millioner kroner har han valgt at trække ud af selskabet i udbytte, viser regnskabet.

I januar 2022 havde den danske stat brugt i alt 6,7 milliarder kroner på at få Copenhagen Medical, Falck og Carelink til at kvikteste rundt om i landet