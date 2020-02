Dansk forsker afslører: Nødhjælp ender i skattely

Dansk forsker afslører, at penge til nødhjælp ender i lommen på eliter i skattely.

Mens Verdensbanken sender milliarder af kroner til nødhjælp, kan det nu afsløres, at mange af pengene først forsvinder og så dukker op i lande som Schweiz, Luxembourg, Caymanøerne og Singapore.

Afsløringen er baseret på forskning af danskeren Niels Johannesen fra Københavns Universitet i samarbejde med en norsk kollega og en økonom fra Verdensbanken selv.

Forskningen ser på 22 af de lande i verden, som har mest brug for nødhjælpen. I gennemsnit er det op til 7,5 procent af pengene, der forsvinder.

Der er stærke beviser for, at jo større behov et land har for nødhjælp, jo flere penge forsvinder. I de værste tilfælde er det op til 15 procent, der ender i skattely.

Det er ikke muligt at fastslå præcis hvordan, eller hvem der flytter pengene.

Ledelsen tysser - Cheføkonom smutter

Verdensbankens cheføkonom Penny Goldberg forlader skuden, efter at hendes afdeling modtog den omtalte forskning, og at hun fra ledelsen fik at vide, at man ikke ønskede forskningen publiceret.

De nærmere omstændigheder for Penny Goldbergs fratrædelse er ukendte. Goldberg selv er tavs.