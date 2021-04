Dansk fotograf vinder World Press Photo

Den danske Politiken-fotograf Mads Nissen har vundet World Press Photo.

Det skriver World Press Photo på Twitter.

Vinderbilledet har fået navnet 'The First Embrace' (Den første omfavnelse, red.) og er af den 85-årige brasilianske kvinde Rosa Luzia Lunardi, der får det første knus i fem måneder grundet corona. Det er sygehjælperen Adriana Silva da Costa Souza, som giver knuset.

Mads Nissen vandt også i kategorien 'Generelle nyheder - enkeltbilleder' med samme billede.

Sådan så det ud, da fotografen Mads Nissen holdt tale under åbningen af World Press Photo i Pressen i Politikens Hus i 2015. Årets prisuddeling blev afholdt online grundet coronapandemien. Foto: Joachim Adrian

Det er anden gang, at danske Mads Nissen løber med æren af at have taget verdens bedste pressefotografi. Første gang skete i 2015 med fotoet af et homoseksuelt russisk kærestepar, der deler et intimt øjeblik i deres seng i den enes hjem i St. Petersburg.

Det er fjerde gang, en dansker vinder World Press Photo.