Dansk fregat affyrer nyt missil

En ny missiltype til danske fregatter testes ud for det nordlige Norge, oplyser Forsvarskommandoen

Et missil af typen SM-2 blev natten til torsdag for første gang affyret fra en dansk fregat.

Det oplyser Forsvarskommandoen i en pressemeddelelse.

Missilaffyringen skete fra den danske fregat Niels Juel ud for det nordlige Norges kyst og har ingen relation til krigen i Ukraine, men har været planlagt længe, oplyser Forsvaret videre.

Fly

Missilet vil give de danske fregatter bedre muligheder for at forsvare luftrummet ved blandt andet at kunne nedskyde fly og andre missiler på lang afstand.

'Det en meget vigtig milepæl at få missilerne testet på vores fregatter af Iver Huitfeldt-klassen. Når vi efterfølgende får missilerne installeret på de tre fregatter i klassen, kan man for alvor udnytte disse enheder til det, som de oprindeligt er indkøbt og designet til, nemlig områdeluftforsvar,' lyder det fra kontreadmiral Torben Mikkelsen, chef for Søværnskommandoen, i meddelelsen.

Hvornår missilerne vil være operationelle på Søværnets tre fregatter, fremgår ikke.

Missilet er beregnet til at nedskyde trusler fra luften. Det kan være anti-skibsmissiler, missiler affyret fra luften mod mål på landjorden samt fly. Foto: Forsvaret

Nato

Danmark har i øjeblikket intet nævneværdigt luftforsvar ud over vores aldrende F-16-fly. SM-2-missilerne vil samtidig også give os point på Nato-kontoen, mener Torben Mikkelsen.

'I forvejen har fregatterne radarer og andre sensorer og en veluddannet besætning, som tilsammen gør fregatterne i stand til at overvåge et luftrum nøje og præcist og hurtigt opdage fjendtlige fly eller missiler. Med SM-2-missilerne vil fregatterne kunne nedskyde disse eventuelt fjendtlige fly og missiler på længere afstand, og de vil dermed bidrage væsentligt til bl.a. luftforsvaret af Danmark.'

'Det gør ganske enkelt fregatterne bedre til luftforsvar, som er vigtigt ift. forsvaret af Danmark og understøtter efterspørgslen fra Nato.'

SM-2-missilet er knap fem meter langt, har et vingefang på lige over én meter og vejer cirka 710 kilo. Foto: Forsvaret

Afgørende

At kunne forsvare sig effektivt mod trusler fra luften er afgørende for operationer på havet, fortæller orlogskaptajn Simon E. Schultz-Larsen, skibschef på fregatten Niels Juel.

'Områdeforsvar er afgørende for, at en flådestyrke eller en hangarskibsgruppe kan operere frit. De danske fregatter kan med SM-2-missilerne langt bedre eskortere andre skibe og beskytte en flådestyrke og det område, flådestyrken befinder sig i, mod fjendtlige missiler eller fly.'

Testaffyringerne sker ved Andøya Space Defence-området, der ligger på den lille norske ø Andøya.