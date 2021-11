Dansk fregat har dræbt fire pirater

Den danske fregat Esbern Snare, der er udsendt i Guineabugten, har dræbt fire pirater og såret en i ildkamp.

Det skriver Forsvaret på sin hjemmeside.

I går, onsdag, reagerede fregatten på efterretninger om pirateri ved Nigeria. Skibet og dens Seahawk-helikopter satte i retning mod stedet.

Her fandt helikopterens besætning en motorbåd med 'otte mistænkelige mænd', som der står i pressemeddelelsen.

Kalder det selvforsvar

Fregatten sendte siden Frømandskorpset afsted i RHIB-både for at gå ombord på piratskibet.

'Esbern Snare kaldte piraterne op for at bringe dem til standsning, så de danske soldater kunne komme ombord. Da piraterne ikke reagerede, afgav de danske styrker varselsskud jf. deres beføjelser. Piraterne åbnede derefter ild direkte mod de danske soldater. De danske soldater reagerede herefter i selvforsvar og besvarede ilden fra piraterne,' står der i meddelelsen om kampen.

'Der fulgte en kort ildkamp. Ingen danske soldater kom til skade, men fem pirater blev ramt. Fire af piraterne afgik ved døden. En blev såret.'

Efter ildkampen sank piratskibet, og fregatten tog de i alt otte pirater ombord.

Har været afsted en måned

Det er blot en måned siden, 24. oktober, at fregatten Esbern Snare sejlede mod Guineabugten.

Det skete fra Flådestation Frederikshavn, hvor forsvarsminister Trine Bramsen var til stede og vinkede farvel til den danske besætning.

- Når vi har sendt soldater afsted på opgaven, er det fordi piraterne er både professionelle og bevæbnede. Som det er praksis, vil Forsvaret nu nærmere afklare hændelsen, siger forsvarsminister Trine Bramsen ifølge Ritzau.

- Det er selvsagt ikke ønskeligt, at menneskeliv går tabt. Men jeg glæder mig over, at ingen fra den danske besætning er kommet til skade. De løser en vigtig opgave med at beskytte danske og andre handelsskibe i regionen, siger hun.