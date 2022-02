Dansk genåbning går verden rundt

Natten til tirsdag forsvandt de fleste af corona-restriktionerne i Danmark, og det til stor forbløffelse for flere udenlandske medier

Tilbage til normalen.

Sådan åbner det østrigske medie Kronen Zeitung sin artikel om, at langt de fleste corona-restriktioner natten til tirsdag bortfaldt i Danmark.

Østrig har brugt vinteren på at komme den stigende skepsis i befolkningen til coronavirus til livs, og alpelandet har også haft problemer med de mange indrejsende turister, hvor stramme regler har ført til forvirring for blandt andet danske turister.

I artiklen pointerer Kronen Zeitung, at de høje smittetal i Danmark ikke har påvirket intensivafdelingerne så meget som frygtet.

Ifølge The Guardian har Østrig dog fjernet nogle af de forbud, som uvaccinerede havde i landet, hvilket førte til store protester.

Norsk jalouxi

Det norske medie VG har natten til tirsdag været på reportage på i København, hvor glæden var tydelig at mærke.

- Jeg har haft corona, mine fire børn har haft corona, min mor, der er 80 og på plejehjem, har også haft corona. Det er gået godt for os alle sammen. Så jeg er ikke så bange for virussen, siger danske Thomas Howard til VG.

Den samme glæde var at finde på værtshuset Cafe Intime på Frederiksberg, hvor det norske medie var nede at hamre øl med de lokale.

Forgangsland

Hollandske De Telegraaf har også bemærket, at Danmark har åbnet op.

De pointerer, at Danmark er det første EU-land, der åbner helt op, men at mange andre europæiske lande også er i gang med at sløjfe sine respektive restriktioner.

'See EU there'

I engelske The Sun bringes en subtil opfordring til briterne.

Avisen fortæller, at englændere nu kan rejse til Danmark uden behov for karantæne eller coronatests, og at indrejsereglerne til Danmark fra England dermed er fortid - så længe de kan bevise, de er vaccinerede eller har været smittet med corona.

Så forvent en brite eller to på din lokale beværtning indenfor de næste par dage.