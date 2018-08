Dansk gigant i knæ: Taber 11,5 milliarder kroner

Smykkevirksomheden Pandora er tirsdag dykket voldsomt i værdi på børsen, efter at den mandag nedjusterede sine forventninger.

Omsætningen vokser stadig, men salget kommer ikke til at stige så meget i år, som ledelsen hidtil havde stillet investorerne i udsigt.

Læs mere om smykkeselskabet her:

* Pandoras kerneprodukt er armbånd og smykker, der kan sidde på armbåndene, de såkaldte charms.

* Selskabets historie går tilbage til 1982, hvor guldsmed Per Enevoldsen og hans hustru Winnie begyndte at importere smykker fra Thailand. Efterhånden steg efterspørgslen, og ægteparret slog sig på engrossalg. I 1989 besluttede selskabet at producere sine egne smykker i Thailand.

* I 2008 købte kapitalfonden Axcel 60 procent af virksomheden, og i 2010 blev Pandora børsnoteret.

* Pandoras omsætning er vokset massivt i de senere år. Men selskabet har også været igennem markante nedjusteringer og voldsomme kursfald siden børsnoteringen.

* Værst gik det i august 2011, da Pandora fremlagde et halvårsregnskab med en kraftig nedjustering. Det udløste et fald i aktiekursen på over 70 procent, så en aktie kunne erhverves for under 40 kroner.

* Efterfølgende har Pandora haft held med at vende udviklingen. Aktiekursen er mangedoblet siden bunden i 2011.

* Mandag kostede en aktie 430 kroner, da børsen lukkede, men tirsdag tog den et ordentligt dyk ned til 325 kroner.

* I 2017 var omsætningen vokset til næsten 23 milliarder kroner. Til sammenligning var den 9 milliarder i 2013.

* Pandoras smykker sælges i mere end 100 lande. Selskabet har 7700 salgssteder, heraf mere end 2400 konceptbutikker. Virksomheden har 27.300 ansatte, heraf 13.200 i Thailand, hvor smykkerne fremstilles.