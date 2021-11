Dansk gigant indfører krav om coronapas

Regeringen, Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og arbejdsgiverforeningen DA indgik fredag formiddag en trepartsaftale, der giver virksomheder mulighed for at kræve, at deres ansatte fremviser et gyldigt coronapas.

Kort efter har medicinalvirksomheden Novo Nordisk besluttet at indføre kravet til de godt 17.000 medarbejdere i Danmark. Det skriver Fagbladet 3F.

- Fra i dag, fredag 12. november, vil Novo Nordisk på danske arbejdspladser kræve coronapas for interne og eksterne deltagere ved alle møder med mere end 200 deltagere, coronapas for deltagere ved julefester og sociale arrangementer uanset antal deltagere og coronapas for adgang til alle vores fitnesscentre, siger pressechef Mette Kruse Danielsen, Novo Nordisk, i en skriftlig udtalelse til Fagbladet 3F.

Også discountkæden Rema 1000 har ifølge Ritzau varslet et krav om, at godt 1.000 ansatte på et lager i Horsens skal kunne fremvise et gyldigt coronapas.

For nylig stillede A.P. Møller - Mærsk som den første danske virksomhed herhjemme krav til de ansatte om at blive vaccineret. Kravet vil ifølge koncernen blive rullet ud inden for de næste tre måneder og betyder, at medarbejdere, der ikke er vaccinerede skal blive hjemme fra kontoret.

Hos Faerch A/S i Holstebro, der ejes af A.P. Møller Group og Færch Fonden, er der indført en række restriktioner, som betyder, at de uvaccinerede medarbejder på emballagefabrikken skal bære mundbind, holde to meters afstand og spise i en anden kantine end deres vaccinerede kolleger, lige som de må ikke rejse eller holde fysiske møder.