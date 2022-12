Dansk gigant laver greenwashing

Forbrugerombudsmanden har besluttet, at der har været tale om greenwashing i fem danske virksomheder i forbindelse med markedsføringen af forskellige produkter.

De fem virksomheder er AndLight ApS, beAwear ApS, Braveheart International LTD, Miin ApS, samt den velkendte supermarkedskæde Føtex, som hører under Salling Group.

Det skriver Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse.

Greenwashing er det term som bruges om virksomheder, der markedsfører produkter som bæredygtige og miljøvenlige, når de i realiteten ikke er det.

Føtex er blevet kritiseret af forbrugerombudsmanden på grund af deres markedsføring af legetøj med udsagn som 'økologisk, bæredygtigt legetøj er sund fornuft', og 'Bæredygtigt legetøj skåner miljøet og er produceret under etiske forhold, og så sikrer du dine børns fremtid på kloden, når du vælger økologisk legetøj'.

Her mener forbrugerombudsmanden ikke, at legetøjet kan kaldes bæredygtigt, alene fordi det er certificeret eller økologisk.

De andre virksomheder er ligeledes kritiseret for lignende vildledende markedsføring.

Blandt andet markedsfører beWear ApS noget af deres tøj med linjen; '100% BÆREDYGTIGT” – Alt vores tøj er bæredygtigt og økologisk'. Men dette kan altså igen alene ikke begrunde, at tøjet blev markedsført som bæredygtigt.

Konkrete miljømæssige fordele

Forbruger ombudsmanden Christina Toftegaard Nielsen udtaler i pressemeddelelsen, at virksomheder 'skal kunne markedsføre konkrete miljømæssige fordele ved deres produkter,' før det kan kaldes bæredygtigt.

'Virksomheder skal kunne markedsføre konkrete miljømæssige fordele ved deres produkter, men når virksomheder markedsfører deres produkter som bæredygtige uden at kunne dokumentere det, er det vildledende markedsføring.'

Derudover udtaler hun, at hun generelt anbefaler virksomheder ikke at markedsføre produkter som bæredygtige.

'Generelt vil jeg anbefale, at virksomheder afholder sig fra at markedsføre deres produkter som bæredygtige, da det blandt andet signalerer, at produktionen af produktet ikke har forringet miljøet og tæret på klodens ressourcer til skade for de kommende generationer.'

Forbrugerombudsmanden har nu indskærpet reglerne om greenwashing overfor virksomhederne.

