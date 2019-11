Dansk gigant overvejer at skifte navn på mere end 1000 butikker

Dänisches Bettenlager og Jysk er én og samme kæde.

Det er dog ikke helt tydeligt for alle kunder, som den danske sengetøjsgigant har på verdensplan. I de tysktalende lande Østrig og Tyskland har Lars Larsens forretningsimperium i alt 1050 butikker, som alle bærer navnet Dänisches Bettenlager - altså uden 'Jysk' på butiksfacaden.

Men det skal nu med stor sandsynlighed laves om, skriver Finans.

Kæden med knapt 3000 butikker på verdensplan vil nemlig have 'Jysk' med på alle sine butiksfacader.

- Vi kaster os ud i planer for en ændring i Østrig, mens vi i Tyskland med alene 970 butikker afventer og ikke gør noget lige nu. Visionen er dog, at vi skal have Jysk ind alle steder, siger koncernchef i Jysk, Jan Bøgh.

I skrivende stund står der 'Jysk' på facaden af 1.800 butikker i 50 forskellige lande.

I foråret 2019 kom det dog frem, at kæden planlægger at lægge selskaberne Dänisches Bettenlager og Jysk sammen.

Det er ikke første gang, at kæden foretager en navneændring. I 2001 udskiftede man navnet 'Jysk Sengetøjslager' med det kortere 'Jysk'.