Pandora beder over 600 ansatte arbejde hjemmefra. Det skriver Børsen.

Sundhedsminister Magnus Heunickes (S) røst er blevet hørt af Pandora.

Smykkevirksomheden har valgt at bede over 600 ansatte på hovedkontoret i København arbejde hjemmefra de næste to uger.

Den seneste tid er coronasmitten taget til i blandt andet København, og det fik mandag Heunicke til at komme med en opfordring.