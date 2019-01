Dansk gigant vil overtage BR: De har fjernet magien

En mands død er en anden mands brød.

Sådan lyder det gamle ordsprog, og det er måske noget om det. I hvert fald ser Coolshop nu på muligheden for at udvide deres legetøjsforretning til de områder, hvor BR havde butik, ligesom de er interesserede i at købe en stor del af lageret fra konkursboet.

- Der kommer nogle store sorte huller nu i Danmark, hvor der ingen legetøjsbutikker er. Det er selvfølgelig de områder, vi synes, der er interessante.

- Og så har de selvfølgelig også en masse varer, som kunne være interessante, hvis prisen er den rigtige, siger medejer af Coolshop Jacob Risgaard til Ekstra Bladet.

Trak magien ud

Ifølge Jacob Risgaard er der stadig store muligheder for fysiske legetøjsbutikker i Danmark. Det handler blot om at give plads til børnene.

- Vi kommer ud med den bedste julehandel, som vi har haft i 17 år. Jeg kommer lige fra en 1200 kvadratmeter stor 'KiDS Coolshop'-butik i Frederikshavn, og de har haft den bedste jul i 15 år. Så det kan godt lade sig gøre at drive fysiske butikker stadigvæk.

- Det vigtigste er jo, at der er plads til børnene. At der stadigvæk er plads til leg i butikkerne, og at det hele ikke er billigt plastik-skrammel, siger Jacob Risgaard.

Han mener, at muligheden for at prøve legetøjet af i butikkerne, så man får lov til at føle på det, er en af de vigtigste ting for succesen i en legetøjsbutik, og det er der ifølge ham ikke mange legetøjsbutikker, som giver mulighed for i dag.

- En af de fejl, som BR har lavet, er, at de har trukket magien ud af legetøjsbutikkerne. Den magi, som vi oplevede som barn.

- Og så har de i alt for mange år bestemt, hvad vi kunne få som legetøj. Da du og jeg var børn, da kunne vi få det, som vi kunne sætte kryds ved i BR-kataloget, siger Jacob Risgaard.

Børn i dag har ifølge Jacob Risgaard et helt andet kendskab til det legetøj, som eksisterer rundt omkring i verden, og han mener ikke, at BR var gode nok til at forudsige de trends, som opstod på markedet.

- Det gode billede på det var for et par år siden, hvor BR havde en katastrofal sommer, og de mente, at det var på grund af det gode sommervejr. Men virkeligheden var jo, at de ikke havde spottet en kæmpe tendens, som var på vej til Europa - nemlig Fidgetspinners.

- Dem var vi de første, der havde på lager, og BR fik dem jo først på lager, da interessen var ovre, siger han.

Fysiske butikker

Coolshop åbnede i starten af 2017 sine første fysiske butikker af legetøjskæden 'KiDS Coolshop', som er en underafdeling af Coolshop-brandet.

Nogle danske medier skrev torsdag, at Coolshop skulle være interesserede i at overtage BR's butikker, men sådan forholder det sig ikke. Det er derimod de områder, som butikkerne lå i, der er interessante for Coolshop at udvide til.

- Der er faktisk slet ikke nogen, som siger, at vi er interesserede i deres butikker. Udgangspunktet er nemlig, at størrelsen ikke passer ret godt ind i vores strategi. Vores strategi er store butikker på over 1000 kvadratmeter, siger Jacob Risgaard.

Der skal være plads i butikken til at opleve de mange varer, som Coolshop har at byde på. Og i fremtiden er det også muligt, at der kommer andre butikker inden for Coolshop-brandet, som ikke har noget med legetøj at gøre.

- Vi vil prøve at trække en enkelt produktkategori ud af gangen. Så ja, man kan godt forestille sig, at der kommer flere produktområder, som der kommer til at stå Coolshop på, siger han.

Ingen ændringer i prisen

Selvom Coolshop formentlig kan få de mange varer billigere, end de ellers ville få dem, så giver det ikke noget fald i prisen for kunderne. De mener nemlig, at de allerede har de billigste priser.

- En del af vores succes er jo, at vi er drevet ud af købmandsskab, og vi har allerede 'EU-prisgaranti' på Coolshop. Det vil sige, at vi matcher simpelthen prisen, hvis du finder den billigere i Polen.

- Vi har i forvejen været vandt til et marked, hvor vi agerer helt anderledes med priserne, end også BR gjorde. Og forbrugerne er jo ikke dumme. De har jo godt kunnet se, at ved os kunne de spare en formue, siger Jacob Risgaard.