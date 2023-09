Dansk gourmetrestaurant konkurs

Den eneste spisested i Aalborg med en Michelin-plate er gået konkurs.

Restauranten, der gik under navnet Tabu, har eksisteret i syv år.

Ejeren af restauranten, Michael 'Miv' Pedersen, har selv indgivet konkursbegæringen 31. august, og 5. september har Retten i Aarhus erklæret Tabu konkurs.

Det viser et dekret fra Retten i Aarhus, ligesom det bliver bekræftet af ejeren, Michael 'Miv' Pedersen, til Nordjyske.

Michael 'Miv' Pedersen havde selv bedt om hjælp til at redde restauranten, men det har ikke været muligt.

Efterdønninger af corona og høje fødevarepriser

Corona ramte restaurationsbranchen hårdt, og Tabu var ingen undtagelse.

- Jeg er ærgerlig over, det ikke er lykkedes os ved egen hjælp at lukke det økonomiske efterslæb efter covid-19. Opgaven med at skaffe den livsvigtige likviditet til brug for de fulde tilbagebetalinger af lånepakker, udskudte skatter og moms har været for stor en mundfuld for en restaurant som vores, Restaurant Tabu, skriver Michael 'Miv' Pedersen i en pressemeddelelse, ifølge Nordjyske.

Allerede i 2022 havde restauranten et underskud på 770.000 kroner, og en negativ egenkapital på mere end en halv million kroner.