Dansk halvø bliver til ø

Når ternen i år skal yngle, kan den finde fred og ro på sin helt egen ø i Limfjorden.

I øjeblikket er bulldozere ved at fjerne en masse sand ved Agger Tange i den vestlige del af Limfjorden, der skal afskære en halvø fra fastlandet.

Det skriver TV Midtvest.

Øen vil være klar på mandag, og netop tidspunktet omkring 1. april er ideelt, fordi ternerne normalt begynder at yngle på det tidspunkt.

Idéen til øen kom for fem år siden fra Arne Urvang, der gennem mange år har stået for ringmærkningen af fugle i området. Han havde oplevet, at hunde og mennesker forstyrrede ynglen, skriver TV Midtvest.

Den nye ø er en del af et EU-projekt, hvor der er fokus på sårbar natur langs den jyske vestkyst.

Det fortæller naturmedarbejder Nanna Søndergaard Pedersen fra Naturstyrelsen Thy.

- Vi håber, at det kan blive et terneparadis. Et sted, hvor ternen og andre fugle kan få fred og ro. Vi skaber det som et led i et EU-projekt, der har fokus på sårbar natur langs Vestkysten. En del af målsætningen her er netop at lave fugleøer, siger hun til TV Midtvest.

Hos den lokale biologiske forening, Biologisk Forening Nordvestjylland, forventer man, at der vil komme flere terner til den nye ø.

Det fortæller medlem Willy Mardal.

- Kolonirugende fugle har en utrolig evne til at finde de egnede ynglepladser, og når der kommer en ny yngleplads, vil det have stor interesse fra ternen, siger han.

Willy Mardal forklarer, at ternen har haft vanskelige kår til at yngle i området.

- Der er ikke mange muligheder for havterner og dværgterner til at finde yngleplads i dag.

- Hvis der render en hund løs på en varm sommerdag, så vil ternerne hænge i luften, og så vil de små unger bliver solstegt, fordi de ikke kan finde skygge, siger Willy Mardal.