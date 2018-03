Dansk hospital bekæmper resistent bakterie: Flere nyfødte ramt

Aalborg Universitets Hospital har iværksat større indsats for at opspore smittekilde til speciel stafylokok-sygdom

Ved du noget? Tip os på 1224@eb.dk eller sms/mms på 1224 (alm. takst)

Flere nyfødte er blevet smittet med stafylokok-sygdommen MRSA.

Det oplyser afsnitsledende overlæge på neonatalafsnittet på Aalborg Universitetshospital Nord, Pia Sønderby Christensen, til TV2 Nord.

Afdelingen har iværksat en større smittesporing. Samtlige 20 indlagte børn på afdelingen er blevet podet. Flere er konstateret som smittebærere.

MRSA-bakterien er speciel, fordi den er resistent over for gængse former for antibiotika.

- Heldigvis bliver man sjældent syg af MRSA-bakterien, og den er ikke multiresistent, så skulle det ske, at man bliver syg og for eksempel får en hudinfektion, kan vi behandle effektivt med andre typer antibiotika. Så der er ikke grund til bekymring, siger Pia Sønderby Christensen til TV2 Nord.

Også de indlagte børns forældre og personalet på afdelingen skal podes for smitten, oplyses det. Børn, der tidligere har været indlagt på afdelingen, vil også blive indkaldt sammen med deres forældre.

- De berørte familier kontaktes direkte, og podningerne foretages enten via egen læge eller Aalborg Universitetshospital. Vi vil gerne beklage det besvær, smitteopsporingen har medført og samtidig takke for den opbakning, vi har mødt, så vi får mulighed for at alle familier kan tilbydes relevant hjælp, siger Pia Sønderby Christensen.

Selvom smitten kan lyde alvorlig, er det ikke noget, man skal være bange for, understreger overlægen. Hun fortæller videre, at det endnu ikke vides, hvordan smitten er kommet ind på afdelingen.

Neonatalafsnittet samarbejder med Region Nordjyllands MRSA-team og embedslægerne om håndteringen af smitteopsporingen.