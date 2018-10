Dansk hospital har forurenet vand i hanerne: Det må ikke drikkes

Vandet fra vandhanerne på Aarhus Universitetshospital i område C er forurenet.

Det konstaterede hospitalet fredag eftermiddag ved en rutineundersøgelse af drikkevandet.

- Der må ikke drikkes vand af vandhanerne indtil på tirsdag. Det har vi meldt ud i huset, vi har sat skilte op ved alle vandhaner, og vi er ved at skaffe vand på flasker, siger Lars Elgård Pedersen, pressechef ved Aarhus Universitetshospital, til Ekstra Bladet.

Se også: Vild gift-udvikling i drikkevandet: Det er det værste, vi har været udsat for

Der vil fredag aften og i weekenden blive taget prøver af drikkevandet for at finde ud af, hvor meget af drikkevandet i hospitalet, der er forurenet.

Resultaterne får universitetshospitalet i hænderne tirsdag, hvor de igen tager bestik af situationen.

Vi må reagere

Ved rutineundersøgelsen blev der fundet for høje kimtal i drikkevandet. Altså et for højt indhold af mikroorganismer, som kan betyde, at der er sygdomsfremkaldende bakterier i vandet.

Men selvom meldingen er, at man ikke skal slukke tørsten i det forurenede vand, er der ikke panik på universitetshospitalet.

Se også: Drikkevand forurenet på folkeskole: 10 elever kastede op og fik hovedpine

- Vi vurderer ikke, at der er nogen sundhedsmæssig risiko ved at drikke vandet, og der er ikke nogen, der har drukket af vandet i dag.

- Men vi er nødt til at reagere på det, når vi får sådan en måling. Hellere overreagere end ikke at gøre noget, siger Lars Elgård Pedersen.

Det vides ikke endnu, hvorfor vandet er blevet forurenet.