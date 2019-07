Dansk hotel konkurs: Beder gæster tjekke ud

Det trestjernede Hotel Rossini, der ligger i Valby, er gået konkurs, og gæsterne er blevet bedt om at forlade hotellet.

Det skriver rejsemediet Standby.dk.

Konkursen ser blandt andet efter ønske fra Erhvervsstyrelsen, fordi selskabet bag hotellet med 84 værelser ikke havde anmeldt nogen revisor, hvilket er lovpligtigt.

Skifteretten har udpeget advokatfirmaet VES Advokater i Glostrup som likvidator.

- Der har været nogel skyldige poster, som de ikke har kunnet betale, efterhånden som de forfaldt, fortæller Martin Stensgård, der er advokat i VES Advokater.

Han fortæller også, at de har hængt et skilt ved indgangen til hotellet, hvor de beder gæsterne om at forlade hotellet. Derudover har de taget kontakt til nuværende og kommende gæster.

Han vurderer, at mange gæster kan blive påvirket af konkursen.

- Vi har været i gang med at kontakte de mennesker, der bor på hotellet nu, og dem, der har en booking på hotellet i fremtiden. Vi har ikke et overblik over, hvor mange det er endnu, men vi kunne forstå på hotellet, at det var mere eller mindre fuldt booket de næste par måneder, siger han.

Hotel Rossini ligger klos op ad Big Bowl Valby, som Ekstra Bladet har været i kontakt med. De oplyser, at bowlinghallen ikke bliver påvirket af konkursen.