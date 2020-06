Dansk hund smittet med coronavirus

120 minkfarme skal nu testes for coronavirus, efter en ny farm er blevet ramt af et udbrud af den smitsomme virus. En dansk hund er også konstateret smittet med corona

Den yderst smitsomme coronavirus er tilsyneladende begyndt at sprede sig til danske landbrugs- og kæledyr.

Det skriver Miljø og Fødeministeriet i en netop udsendt pressemeddelelse.

Torsdag tog embedsdyrlæger fra Fødevarestyrelsen prøver fra 46 mink i en minkfarm i Nordjylland. Her fandt man coronavirus i to af de 46 testede dyr.

Det er den anden minkfarm herhjemme, der indenfor en uge bliver ramt af et coronaudbrud.

Dansk hund smittet med corona

Foruden de to minkfarme, er en hund i forbindelse med en af farmene blevet konstateret smittet med coronavirus.

Fra udlandet har der tidligere været historier om, at kæledyr er blevet smittet med corona, men det er første gang det konstateres herhjemme.

Se også: Belgiske myndigheder: Kat smittet med corona

-Derfor har ejeren af minkfarmen fået besked på, at de skal behandle hunden efter de samme anbefalinger, som de selv har fået i forhold til COVID-19. Det betyder, at de og hunden skal undgå tæt kontakt til andre dyr og mennesker uden for husstanden være opmærksomme på god hygiejne, og hunden må udelukkende luftes på matriklen, siger fødevareminister Mogens Jensen.

Minkbesætninger testes

På baggrund af konstateringen af coronavirus hos de to nordjyske minkfarme, samt den nordjyske hund, har regeringen besluttet, at Fødevarestyrelsen igangsætter en screening af 120 minkbæstninger landet over.

- Screeningen skal vise os, om de første fund var enkeltstående tilfælde, eller om der er tale om en mere udbredt smitte i minkbesætningerne. Fødevarestyrelsen og sundhedsmyndighederne skal bruge resultaterne i den videre håndtering af COVID-19 blandt dyr og mennesker, siger Mogens Jensen.

Sundhedsminister Magnus Heunicke oplyser, at Statens Serum Institut følger udviklingen tæt.

På nuværende tidspunkt er det stadig uafklaret, om minkene har smittet menneskene eller omvendt, siger sundhedsminister Magnus Heunicke.

Maner til ro

Ejerne af den coronasmittede hund har nu fået besked på, at hunden skal behandles, som en hver anden coronapatient.

- Det betyder, at de og hunden skal undgå tæt kontakt til andre dyr og mennesker uden for husstanden være opmærksomme på god hygiejne, og hunden må udelukkende luftes på matriklen, siger Mogens Jensen.

Miljø- og Fødevareministeriet oplyser, at der hunde- og kæledyrsejere ikke har grund til større bekymring, hvis de følger de samme retningslinjer, som gælder mennesker.

På fødevarestyrelsens hjemmeside, kan man læse nærmere om, hvordan man skal forholde sig. De oplysninger finder du ved at trykke her.