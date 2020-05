Dansk hundeejer vinder Covid-19.dk

Under den nuværende krise er der udbrudt krig om domænenavne, der indeholder ord relateret til coronavirus, Covid-19 og så videre.

Nogle udnytter domænenavnene til på hjemmesider at sælge mundbind og sprit, mens andre har købt navnene i håb om at tjene penge på at sælge dem til andre.

En formodet domænehaj fra Colorado i USA tilhører formentlig sidstnævnte.

Han havde registreret det eftertragtede danske domænenavn Covid-19.dk, men en forhandler af hunde- og kattefoder fra Haslev på Sydsjælland har netop fået medhold i at være den rette ejer.

Der er tale om internetbutikken Canem.dk, der drives af hundejeren Wicki Oppendieck, som har specialiseret sig i at sælge foder og udstyr til bl.a store hunderacer.

Hun havde bemyndiget sin kæreste til på virksomhedens vegne at trække amerikaneren i Klagenævnet for Domænenavne, fremgår det af sagen.

Her fik den danske webshop medhold i, at der er en ’meget stærk formodning’ om, at amerikaneren kun havde registreret domænenavnet for at tjene penge på et videresalg. Hvilket er ulovligt.

Amerikaneren påstod ellers, at han var villig til at overdrage domænet til myndighederne.

Men nu var det altså forhandleren af hundeartikler, der vandt domænet, fordi de var først til at gøre krav på det.

Overfor Domæmeklagenævnet har ejerens kæreste, der er ansat i webshoppen, oplyst, at man vil ’etablere en hjemmeside til formidling af information af væsentlighed for offentligheden i relation til COVID-19-epidemien.’

Ekstra Bladet har været i kontakt med Canem.dk, som ikke vil oplyse, hvad det er for væsentlige informationer, de vil offentliggøre på Covid-19.dk.

- Jeg synes det er fedt, at domænenavnet er blevet overdraget, er det eneste som virksomhedens repræsentant vil oplyse.

Men over for for Domæmeklagenævnet har han oplyst:

’Undertegnede er akkrediteret journalist med en bachelor i ernæring og sundhed, hvorfor der også nedlægges påstand om overdragelsen er mest samfundstjenestelig, da siden efter overdragelse vil blive brugt til oplysende formål.’

Han vil ikke oplyse sit navn eller svare Ekstra Bladet på, om virksomheden er villig til at overdrage domænet til eksempelvis den danske sundhedsstyrelse.

Klagenævnet understreger, at det ikke har taget stilling til Canem IVS's 'interesse i domænenavnet 'covid-19.dk' i forhold til eventuelle tredjeparter (f.eks myndigheder, red), som kan have en anerkendelsesværdig interesse i at råde over det pågældende domænenavn.'