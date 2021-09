Dansk John Lennon-bånd solgt for formue

Et aldrig før udgivet kassettebånd med et interview med John Lennon og Yoko Ono er blevet solgt på auktionshuset Bruun Rasmussen for 370.000 kroner. Det fremgår af Bruun Rasmussens hjemmeside.

Båndet blev optaget i Thy i 1970.

På båndet er det blandt andet fire 16-årige skoledrenge, der interviewer Beatles-stjernen.

Køberen fik også en række fotografier af John Lennon, Yoko Ono og hendes datter, Kyoko, og et skoleblad med i købet.

Båndet var vurderet til 200.000-300.000 kroner.

Karsten Højen, der var en af de skoledrenge, der interviewede John Lennon, var til stede i Bruun Rasmussens lokaler tirsdag.

- Vi kan kun være tilfredse. Jeg havde ikke ingen forventninger, siger han og fortæller, at han endnu ikke ved, hvad pengene skal bruges til.

- Det skal jeg tale med mine to kammerater om.

Optagelsen fandt sted 5. januar 1970 i Thy.

Beatles-stjernen John Lennon og Yoko Ono var i Danmark i omkring en måned.

De ankom i slutningen af december. Anthony Cox, Yoko Onos eksmand, var flyttet til Jylland og havde taget deres femårige datter, Kyoko, med.

Efter en uge fandt pressen ud af det, og der blev holdt et officielt pressemøde.

På grund af svære vejrforhold var der en lille gruppe af journalister og fire 16-årige elever, som skulle lave interview til et skoleblad, der kom for sent til pressemødet.

John Lennon og Yoko Ono sagde ja til at tale med dem alligevel. Det er det interview, der er på bandet.

På båndoptagelsen, der varer 33 minutter, bliver der spurgt til parrets fredskampagne, The Beatles og John Lennons hår.

Parret synger på båndoptagelsen ”Radio Peace” og en udgave af ”Give Peace a Chance”, der angiveligt er en lidt anden version end originalen.

Lennon lufter også sin frustration om Beatles’ image på båndet. Da optagelsen blev lavet, havde Beatles optaget bandets sidste plade, Abbey Road.

Det var ikke officielt, da interviewet fandt sted, men gruppen havde på det tidspunkt besluttet at gå hver til sit.

Han forklarer også længden på og formålet med hans hår og siger, at han ikke har planer om at klippe det.

Undervejs er der en person, der foreslår, at de tilstedeværende danser om et juletræ, mens de synger en dansk julesang. Her synger John Lennon lidt med, selv om han ikke kan teksten.

Ifølge Bruun Rasmussen er stemningen på optagelsen bemærkelsesværdig afslappet.

En udenlandsk køber har over telefonen sikret sig båndet med buddet på 370.000 kroner.